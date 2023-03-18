Украина отсудила у Маска бренд "Старлинк"

Киевский хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска американской компании SpaceX, которая осенью 2022 года подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» с требованием прекратить действие прав на торговую марку.

Согласно материалам дела, украинское ООО «Старлинк» зарегистрировало товарный знак еще в феврале 2011 года. В то же время Starlink, принадлежащий SpaceX, основали в 2015 году.

Мне это нравится! Если мне не изменяет память, Илон Маск оказывал поддержку Украине, раздавая там качественный интернет бесплатно, то есть за свой счет. В том числе и для ВСУ.

И вот благодарность украинского народа настигла Маска - у него отсудили бренд.

А.Б.