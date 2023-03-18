Украина отсудила у Маска бренд "Старлинк"

Киевский хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска американской компании SpaceX, которая осенью 2022 года подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» с требованием прекратить действие прав на торговую марку.
Согласно материалам дела, украинское ООО «Старлинк» зарегистрировало товарный знак еще в феврале 2011 года. В то же время Starlink, принадлежащий SpaceX, основали в 2015 году.
Мне это нравится! Если мне не изменяет память, Илон Маск оказывал поддержку Украине, раздавая там качественный интернет бесплатно, то есть за свой счет. В том числе и для ВСУ.
И вот благодарность украинского народа настигла Маска - у него отсудили бренд.
А.Б.
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Preemus написал 18.03.2023 10:43
<<22>> написал 18.03.2023 10:31
Ты реально не в курсе.
Все терминалы и трафик оплачены волонтерами и ВС США.
А когда задерживали оплату этот чижик бился в истерике что ему денег не хватает.