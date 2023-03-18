Зачем вам эти кретины?

О счастливом детстве

Увидел идиотскую сентенцию, которую, надо думать, «на ура» воспринимают современные родители, - нечто типа «работа будет всю жизнь, а детство бывает только раз». В своей физической сути это утверждение бесспорно, но в данном конкретном случае это был призыв организовать ребёнку «счастливое детство». Я уже писал о результате, который получается из ребёнка в результате такого «счастливого детства» с точки рения получения взрослого человека в морально-психологическом плане, а теперь хочу разобрать умственное развитие таких осчастливленных.

Не раз пересказывал рассказ человек, близко знавшего первого председателя правительства нынешней России – Егорки Гайдара, воспитанного в очень обеспеченной по меркам СССР семье адмирала, да ещё и сына прославленного писателя. Получившего именно такое «счастливое детство». Этот знакомый Гайдара утверждал, что Егорка не способен был завязать шнурки на ботинках. Честно говоря, в такою глупость Гайдара самому не очень верилось.

А лет 15 назад как-то наткнулся на рассказ человека, бывшего в услужении у современного очень «богатенького Буратины», - о том, что великовозрастный сын этого «Буратины» не способен в ванной открыть воду нужной температуры - для него это сильно сложно в умственном отношении, и ему в ванну воду набирает служанка. Как-то тоже не очень не верилось - мало ли что наговорит работник, обиженный при расчёте?

Но в Сети стала «вирусной» жалоба некоего блогера, властителя дум своих подписчиков, который, несмотря на свои 23 года, со слезами рассказал о нанесённой ему обиде. https://yandex.ru/turbo/fishki.net/s/4018187-ty-tupoj-pareny-ne-otvetil-na-jelementarnye-voprosy-i-obidelsja-na-vracha-psihiatra.html.

При прохождении медицинской комиссии психиатр поставил ему устный диагноз – «тупой», от которого у этого мужчины, как он рассказывает, «чуть ли не случилась истерика» потому, что он не понимал, за что его «обосрали и унизили»?

Началось с того, что психиатр задала ему вопрос для второклассника - когда была Великая Отечественная война? Блогер этого не просто не знал, он глубоко уверен, что это никак не может пригодиться ему в жизни. Он знал, что «ашдвао» - это вода, но по той же причине – это никак не может пригодиться ему в жизни - он не знал, ни что такое «аш», ни что такое «два», ни что такое «о». Не знал разницы между поэтом и писателем: «Мне это не нужно знать – зачем мне это??». Его спросили, сколько цветов радуги, он помнил, что семь, но не знал, какие. На вопрос, в чём измеряется скорость автомобиля, ответил, что в километрах, а когда психиатр ему объяснила, что в километрах в час, мужчина возмутился, что ему неправильно поставили вопрос, хотя признался, что «не знал, что это разное – километры и километры в час».

Разумеется, можно винить школу, но разве раньше люди, совершенно не ходившие в школу и бывшие неграмотными, не знали ответов не все эти вопросы? Тот же крестьянин мог не знать формулы воды, да скорость измерять не километрами в час, а вёрстами в день, и только. Нет, дело не столько в школе, которую этот блогер, надо думать закончил без проблем, угадав ответы на ЕГЭ, сколько в том, что он был и остался начисто изолирован от реальной жизни – «счастливое детство» начисто изолировало его от всего того, что знал любой пацан ещё пару поколений тому.

А вот короткий рассказ о похожем случае. Мы, в своё время, в основном проводили время на улице все времена года и для нас не было ничего непонятного в окружающем нас мире. Помните у Пушкина:

«Шалун уж заморозил пальчик:

Ему и больно и смешно,

А мать грозит ему в окно...».

И нам тоже приходилось играть, а потом работать на улице зимой, нам много раз приходилось заносить в дом кастрюлю или ведра с замерзшей водой, мы видели, что вода тает, начиная со стенок сосуда, видели, как остающаяся ледышка плавает в воде или после слива растаявшей воды из ёмкости ледышка болтается в этой ёмкости.

Так вот, мужчина рассказал и показал, что для каки-то целей заморозил воду в 1,5 литровой пластиковой бутылке, а когда у стенок бутылки немного воды растаяло, то слил воду, и в бутылке осталась только ледышка по диаметру чуть меньше диаметра самой бутылки. Вот эту ледышку в бутылке и увидела женщина-журналистка, и несказанно удивилась: «Как вы смогли такую большую ледышку затолкать в такое узкое горлышко?». И ведь наверняка эта журналистка знает все слова, описывающие этот «фокус», - «лёд», «вода», «таять», но никогда не видела, как тает лёд не в стакане с виски, а в ёмкости.

Когда-то видел ролик, может и постановочный, в котором девушка спутала корову с конем. Какая корова? Оно и раньше отличить коня от коровы в среде интеллигенции могли не многие, а сейчас и «право» от «лево» уже не отличают.

Опять же, видел ролик записи видеорегистратора учебного автомобиля. Инструктор, в стоящей машине учит девушку рулить, командует: «Направо!», - а она, закручивая руль правой рукой, поворачивает налево. Он командует: «Налево!», - и она, закручивая руль левой рукой, поворачивает направо. Он повторяет команды, она исполняет их точно так же. Он её спрашивает, знает ли она, где правая рука, – она правильно показывает правую руку. Но где право, а где лево – она не знает. Думаю, что в её счастливом детстве шофер папы её везде возил, и у неё не было необходимости ходить по улицам и спрашивать у прохожих нужный адрес, выслушивая что-то типа «повернёте направо».

Случаи, конечно, уникальные и редкие, но это они редкие, потому что немногие могут обеспечить своим детям вот такое «счастливое детство». Но ведь и в меньших размерах, это «счастливое детство» ума не прибавляет.

Ну и кому нужны люди после такого «счастливого детства»? Они сами себе не нужны и их спасение в том, что они это понять не способны.





Паноптикум Государственной Думы

Современный толковый словарь русского языка Ефремовой даёт пояснения, что в разговорном языке слово «паноптикум» – это «сборище чего-либо невероятного, жуткого». Я бы в данном случае добавил – «сборище чего-либо невероятного по уровню кретинизма, жуткого по величине глупости».

Вот читаю, что в понедельник 13 марта 2023 года: «В Госдуме подписали меморандум о завершении Гражданской войны 1917-1922 годов между белыми и красными. Его заключили представители противостоявших во время войны политических течений. Об этом сообщает «Рамблер»».

Глаза на лоб! Какие политические течения, вызвавшие войну 100 лет назад? Кто восстал из могил и умакнул перо в чернильницу для подписи этого идиотизма?

И кому это может быть интересно в то время, когда предавшие граждан России депутаты Думы уже второй раз отказываются отстранить от власти «пердизента» за совершение в России преступления, запрещённого статьёй 353 УК РФ?

Поэтому начал читать дальше:

«Подписание меморандума стало итогом конференции «Невыносимая русскость бытия» с участием депутатов, философов и публицистов.

«Главным посылом мероприятия стала возможность донести до общества идею Абсолюта через лучшие умы поколения, готовность объединиться вокруг общей цели — завершить идеологическую гражданскую войну, чтобы вместе построить великое будущее страны», — говорится в пресс-релизе конференции».

До слёз! Это, оказывается, не смейтесь, лучшие умы Государственной Думы и общественности, озаботились этой проблемой. Они что – совсем не знают, чем себя развлечь от скуки нажимания кнопок по команде кукловодов артистов в роли Путина? Какой-нибудь фильмец Михалкова посмотрели бы. Тоже, говорят, херня ужасная.

Далее:

«Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов рассказал, что, помимо него, меморандум подписали: Роман Антоновский от монархистов, Алексей Чадаев от право-левых ЛКПН, Герман Садулаев от большевиков, Владлен Татарский от анархистов-махновцев, Андрей Коробов-Латынцев от эсеров, Анастасия Удальцова от КПРФ, Станислав Наумов от ЛДПР и Николай Новичков от справедливороссов. …Наверное, это надо было сделать Молотову с Деникиным в ноябре 1941-го. Тогда, также как сейчас, под угрозой было существование русской цивилизации. Но не довелось. Поэтому мир заключают современные философы», — написал Кузнецов в своем Telegram-канале».

Нарком иностранных дел В.М. Молотов в годы Гражданской войны вряд ли входил хотя бы в первую сотню вождей большевиков. А.И. Деникин к 1941 году никакого влияния не бывших «белых», не имел, писал во Франции мемуары и пытался примазаться к власовцам на случай, если немцы победят. Деникин на тот момент не нужен был ни тем эмигрантам и бывшим «белым» в СССР, кто остался верен антикоммунизму и служил нацистам, ни тем, кто перешёл на сторону большевиков и служил России. Да и в чём был смысл объединения победителей со сдавшимся противником, особо замаравшие себя представители которого разбежались по всему свету?

Ну и итог: «В манифесте политики и философы указали, что сейчас «снова пришло время объединиться ради спасения России». «Мы не позволим врагам воспользоваться нашими разногласиями и отравить сознание нашего народа ложью и ненавистью к России. <...> Мы будем способствовать миру всеми философскими средствами и всем арсеналом идейного оружия», — заявили авторы манифеста».

М-да! Лучшие политики и философы России, как на подбор, - как пуговицы на ширинке.

А какой идейный арсенал богатый! Это же ведь дальше можно вместе с такими же лучшими политиками и философами Монголии (может там и найдётся пара таких же идиотов!) подписать меморандум о завершении татаро-монгольского ига. А почему нет?

Один из комментаторов этой новости ошарашено спросил: «У меня только один вопрос - они курили или потребляли перед этим?». Не курили и не потребляли – они с детства такие. Но о детстве было выше, а сейчас о Думе.

Вот к месту вспомнил подвиг Думы почти полгода ранее. Итак, 02 ноября 2022, идёт война с Украиной, вернее, продолжается преступление, предусмотренное статьей 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, причём, это преступление совершается и депутатами Госдумы, а они в поте лица трудятся вот над чем:

«Новый закон о праве собственности на побочные продукты животноводства (навоз и помет) вступит в силу только с 1 марта 2023 года, а пока фермеры работают по старым правилам.

Начиная с 1 марта 2023 года навоз и помет будут признаваться побочными продуктами жизнедеятельности животных, а не опасными отходами. Такие продукты можно официально вводить в обиход сельскохозяйственных производств и частных подворий.

Навоз можно будет отражать в бухгалтерском и налоговом учете, оформлять на него право собственности, и соответственно вы будете иметь законное право продавать и покупать его. Но если при обращении с отходами животноводства будут выявлены нарушения, то он вновь будет признан опасными, и вы будете нести ту же ответственность, что и сегодня».

До говна добрались! Навоз, как «опасный продукт животноводства»! Да вы, кнопкодавы, навоз видели когда-нибудь?

С начала истории России навоз был главным и единственным удобрением. Не было крестьянской общины лугов – не было и хлеба. Луга давали корм для скота, а навоз скота был удобрением полей и давал собственно хлеб. Крупный рогатый скот держали только для навоза, те 50 вёдер молока, которые корова от силы давала в сезон, хватало своим детям и забелить приварок, да больше и не требовалось. Главное достоинство русского скота – по весне, когда сено закончится, солому с крыши съест, но не сдохнет и навоз даст!

Веками народ без вас, думских придурков, знал, зачем навоз и что с ним делать, а вы впендюрили традиционное удобрение в «опасные продукты»!

И, главное, зачем депутаты ранее приняли закон, запрещающий использовать навоз для удобрения без разрешения каких-то контролёров? Кому это было надо? А надо это тем контролёрам, которые жирно кормятся на штрафах с оставшихся крестьян. Паразитам этот закон нужен, и Дума уже давно не работает на народ, а обслуживает только паразитов!

Ну сами посудите, эти депутаты снизили производство говядины с 1990 года по настоящее время в два с половиной раза, а занимаются не мясом, а говном на благо какой-то инспекции. Ну, как это понять?

И вот спросить тех умников, которые ходят голосовать за идиотов – ну на кой хрен вам нужны во власти эти кретины?! Ходить на выборы – это себя не уважать.

От редакции: Да маленьких, но, кажется, существенных замечания.

Ю.И.Мухин все время упирает на буквальном и неукоснительном исполнении законов, и особенно Конституции РФ. И правильно делает.

Но вот он пишет, и уже не в первый раз: "депутаты Думы уже второй раз отказываются отстранить от власти «пердизента» за совершение в России преступления, запрещённого статьёй 353 УК РФ?"

Статья такая есть, и она очень правильная статья.

Но есть еще и статья Конституции РФ, тоже очень правильная: "Статья 49

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда".

Каким судом была доказана виновность Путина либо кого-то еще в нарушении статьи 353 УК РФ? Каким судом подобное обвинение было хотя бы принято к производству? Каким прокурором было сформулировано хотя бы обращение в суд по данной статье?

Более того, сам же Ю.И.Мухин неоднократно доказывал, что у нас и судов с судьями, если строго следовать букве закона, нет.

И суда Линча в нашем производстве не предусмотрено.

Так кто ж и как будет трактовать статью 353 УК РФ и выносить по ней приговор? У нас, у рядовых граждан, такого права нет...

У депутатов такого права тоже нет. У президента есть, он может обратиться в Верховный суд с просьбой квалифицировать его действия в соответствии со статьей 353 УК РФ, но он пока не обращается.

Что же касается Гражданской войны, то она не была никем никому объявлена, так что нет и не было никогда надлежащих сторон, готовых отвечать по делу. Гражданскую войну можно только прекратить по факту, что и произошло после перехода последними формированиями "белых" госграницы и прекращении боевых действий.

Но советское правительство беспокоилось о национальном примирении, и Первым крупным объявлением такого рода стало воззвание «К офицерам армии барона Врангеля» от 12 сентября 1920 г., сделанное большевиками. Воззвание подписали Ленин, Троцкий, Каменев, и генерал А.А. Брусилов.

3 ноября 1921 г. в связи с четвертой годовщиной Октябрьской революции и переходом страны на мирное строительство был издан декрет «Об амнистии лицам, участвовавшим в качестве рядовых солдат в белогвардейских организациях». Просто эмигранты (не военные) могли также обращаться за рубежом в советские представительства, получать или восстанавливать советское гражданство и возвращаться на родину. С 1921 по 1931 г. вернулись 181 432 человека.

Амнистии объявлялись и позже, по ним вернулось еще значительное число эмигрантов. Собственно, все, кто хотел, вернулся.

В чем же смысл нынешнего странного мероприятия?

Да ни в чем, особенно на фоне реально происходящих событий.

Анатолий Баранов