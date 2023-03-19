Тараканы и прочие жулики, живущие вокруг человеческого жилья

Москва. В Измайловском суде продолжаются разбирательства по искам чиновников из ДГИ против авиастроителей (оборонный завод «Салют»). Чиновники считают, что авиастроители получили жильё от работодателя (в доме по проспекту Будённого 16) незаконно и подлежат выселению.

13 марта 2023 года прошло очередное заседание. На этот раз по семье Родионовой.

Представитель ДГИ предоставил документ ‒ выписку о том, что у Родионовой, кроме комнаты в общежитии, есть ещё земельные участки и квартира в долевой собственности. Данная квартира находится на границе Московской области. Как Родионовой добираться оттуда до работы — не очень ясно.

Отметим, что работники «Салюта» по 6 дней в неделю, иногда и по 16 часов в день, выполняют оборонный заказ.

Судебное заседание было перенесено в связи с тем, что представитель ДГИ запросил суд затребовать информацию от руководства «Салюта» — на каком основании Родионова вообще была вселена в общежитие на проспекте Будённого. Интересно, что представитель ДГИ категорически требовал, чтобы его не снимали. Интересно, чего он стесняется?

Москва. Продолжается издевательство над семьёй военного пенсионера, инвалида третьей группы (в результате военной травмы) Магомедова Магомеда-Расула Набидулаевича (ул. Матросская тишина 23/7 к. 1, кв. 57, район Сокольники, округ ВАО). С конца февраля 2023 года в квартире, где они живут, нет отопления.

Сначала, после ремонта в квартире сверху, отказались работать батареи. Сантехники воздушную пробку устранять отказались, мотивируя – сначала меняйте старые батареи (чугунные) на новые (алюминиевые).

Зачем это сантехникам (тем более, что причина проблемы не в батарее), мы не знаем. Правда, есть мнение, что старую чугунную батарею можно, во-первых, сдать в металлолом, а, во-вторых, продать (как ни странно, есть много

людей, считающих что чугунные батареи намного приятнее для пользователя).

После визита Магомедова и съёмочной группы «Рабочего компаса» в управляющую компанию сантехники чуть-чуть зашевелились. Начали периодически копаться в батарее. Батарея даже начала греть, только совсем немножко. Несмотря на периодические попытки (со стороны сантехников) имитировать бурную деятельность, совсем нормально греть батарея так и не начала.

16 марта приехала комиссия из Жилинспекции, зафиксировала перепад температур. Посмотрим, как события будут развиваться дальше.

Ростов-на-Дону. 10 марта 2022 года Татьяна Калабина снова вышла на пикет к прокуратуре. Требования – прекратить произвол со стороны пристава Завьяловой. Вскоре после разворачивания плаката была приглашена

на приём к дежурному прокурору. Будут ли результаты приёма? Посмотрим.

Напоминаем, Калабина Татьяна Николаевна и Малиевский Игорь Васильевич приобрели квартиру, взяв ипотеку от банка КБ «Центр-Инвест». Потом банк задним числом, вообще не известив их, поднял ставку по процентам.

К моменту судебного заседания долг (в размере 24 тысяч рублей) был уже погашен, о чём предоставлены справки в суд. Судья Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону, Пастушенко Светлана Николаевна, взглянула на эти справки, сказала замечательную вещь: «Некогда мне с вами разбираться, у меня таких много. С банком теперь договаривайтесь» и удовлетворила требования банка о расторжении договора ипотеки и обращения взыскания на квартиру.

Тут автор статьи хотел бы обратить внимание на слово МНОГО. Естественно, происходящее это не личный заговор против Калабиной и Малиевского – это конвейер по изъятию и денег и собственности у широкой группы клиентов. А затем квартира была продана банком предприимчивой семье Самохиных (не первый раз взаимодействующей по данным вопросам с данным банком). Сергей Самохин, бывший правоохранитель, принимал активнейшее участие по выживанию семьи из квартиры (с нападение на Татьяну, взлом дверей, попытка поджога), ну и обращение к судебным приставам.

В итоге квартиру зачистили условно правовыми методами (30 сентября 2022 г.) Термин «условно» автор материала употребляет потому, что более 30 (!) хорошо экипированных злобных молодцев, направленных выкидывать семью пенсионеров из жилья, имели на руках решение о приостановке исполнительных действий, но ознакомиться с этим постановлением соизволили только в конце процедуры. После этого покидали те вещи, которые уже вынесли на улицу, обратно в квартиру, передали ключи Самохину и уехали.

На 14 марта 2023 года приставом Завьяловой было назначено окончательное решение квартирного вопроса.

А именно — передача описанных вещей Калабиных в организацию, которая должна их продать за 95 тысяч. Выкидывание всего остального. Действия пристава обжалованы в суде, заседания назначены на 23-25 марта.

А кого волнует.

Подъехали Самохины, подогнав два грузовичка, подошла пристав Завьялова. Татьяна Калабина вызвала полицию. После долгих дискуссий с участием полиции госпожа-приставша согласилась, что выкидывать вещи преждевременно. Уехала. Посмотрим, надолго ли.

Напоминаем, Калабина на старости лет лишилась квартиры за долг в 24 тысячи рублей, причём, погашенный на момент суда. С точки зрения автора материала — это всё, что нужно знать об ипотеке на территории РФ.

Что тут ещё можно сказать? Если на кухне нечисто - в жилье заводятся тараканы. Отгрызают понемножку еду

и гадят где ни попадя. Если в стране нечисто – вокруг жилья граждан заводится много вороватых бизнесменов, чиновников и жуликов рангом поменьше. Отгрызают и гадят эти создания так, что никаким тараканам и не снилось. И вот риторический вопрос. Граждане, не пора ли браться за мётлы?