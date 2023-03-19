Гаага выдала-таки ордер на арест президента РФ Владимира Путина

Здравствуйте!

Главная новость, конечно, что Досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

https://forum-msk.org/material/news/1...

Понятно, общественность отреагировала: впервые глава ядерной державы обвиняется в уголовном преступлении. Раньше ордера на арест выдавали разным экзотическим главам государств, и то со скрипом - как-то не торопятся президенты занять место в тюрьме.

Кроме бывшего президента Югославии Милошевича, который-таки сам сдался Гааге, но до суда не дожил, умер в тюрьме. Как и другие сербские политики, либо убитые при задержании, либо умершие в тюрьме. Правда, были еще и полностью оправданные.

Но там обвинения хоть конкретно в убийствах, а тут в чем? Не генералы, трясущие мудями, не самопровозглашенные военачальники - нет, президент ядерной державы, кстати, не признающей самого этого суда, и детский имбудсмен - можно подумаать, в России действует лагерь Саласпилс для уничтожения украинских детей. Реально ведь обвинение в геноциде.

Можно подумать, каких-то детей забирают из семей и продают на рынке в Ростове-на-Дону. Рынок усыновлений вообще сильно мутный, но тут что? Дети-сироты находят новые семьи. Ну и слава богу, что не в подпольные бордели Днепропетровска и не гомосекам из Евросоюза.

Я совсем не в восторге от происходящего на Украине, но более нелепой вины Путину придумать было трудно. Или это чтобы потом с триумфом оправдать?

Я понимаю, обвинение главнокомандующему российской армией, которая без объявления войны проводит спецоперацию, где гибнут и получают увечья на своей суверенной территории мирные граждане. Это я понимаю, обвинение в военном преступлении.

Но усыновление детей...

И теперь представим себе арест Путина по такому обвинению где-нибудь в Венесуэле... Она признает суд в Гааге. США, Китай, Индия, Израиль и Иран - не признают. Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако так и не ратифицировала его, а после того, как МУС признал присоединение Крыма оккупацией, вышла из организации совсем.

США в 2002 году был принят специальный Закон о защите американских военнослужащих, который разрешил применение военной силы для освобождения любого американского гражданина либо граждан из числа союзников США, задержанных на территории какого-нибудь государства по ордеру МУС.

Думаю, аналогичный закон в ближайшее время примет Государственная дума, Путин его быстро подпишет, на чем все и закончится.

По существу, мы видим пример безответственного решения суда - то есть решения, которого этот суд не может исполнить.

Но репутационные потери самых разных сторон - очевидны... Не знаю, существует ли понятие "международное хулиганство", но это оно и есть, вдобавок мелкое...

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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