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Московский листок

Русские художники резко сменили национальность

Опубликовано 19.03.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Русские художники резко сменили национальность

В США музеи вынуждены переводить предметы искусства из категории русских в категорию украинских из-за оказываемого на них давления, пишет The New York Times.

Одним из первых под влияние украинских экспертов попал Метрополитен-музей в Нью-Йорке. В итоге Репин и Куинджи, которые не так давно еще были русскими, вдруг стали украинцами. 

Музей также изменил название одной из картин Эдгара Дега: раньше посетители видели на полотнах "Русских танцовщиц", теперь же "Танцовщиц в украинском платье".

***

Чего украинского в понтийском греке Куинджи? Кроме того, что через полвека после его рождения и через 10 лет после смерти Мариуполь административно перешел в состав УССР? А Таганрог, где он тоже жил, остался в РСФСР... А как художник он состоялся и вовсе в Петербурге. И это была одна страна, сначала Российская империя, потом СССР.

Думаю, встанет вопрос и с Чеховым - когда он родился, Таганрог относился к Екатеринославской губернии. То, что великий украинский писатель Чехов не написал ни слова по-украински, поскольку не знал этого языка, значения не имеет. Мазанка, где он появилчся на свет, носила украинские черты...

Репин и вовсе относится к Украине лишь по месту рождения в Чугуеые Харьковской губернии. Всю жизнь жил в Петербурге и окрестностях. После 1917 года окрестности, где проживал Репин, перешли к Финляндии - так что умер он уже финским художником.

Зато, надо думать, Кант, похороненный в Калининграде, теперь великий русский философ...

А.Б.



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