Путин и бла-бла-кар

Путин прибыл в Севастополь на автомобиле! В точности как я, и практически в то же место - я там неподалеку от Херсонеса проживаю. Интересно, на М-4 где останавливался ночевать? Поди, в мотеле в Аксае? Или в Кущевке, там тоже неплохо. Не может же быть, чтоб до самого Крыма пер без отдыха, немолодой все же человек.

В соборе святого Владимира в Херсонесе его уже ожидали прихожане, знакомые по прежним выездам. И откуда-то митрополит псковский Тихон. Неужто тоже от Пскова на автомобиле? Или вместе с Путиным, по бла-бла-кар? А вот руководства музея и местного причта на фото не оказалось почему-то... Не удостоились?

Губернатора все же позвали.

Интересно, что Путин освятил своим прибытием и строительство так называемого парка Корсунь, это прямо вполотную к Херсонесу, по правую сторону улицы Древней. Там ничего приметного, частное жилье, небогатое. А под ним - остатки древнего городского посада, которые никем никогда не раскапывались. А теперь, понятно, и не будут. Там теперь филиал "Артека", оказывается, будет. "Во имя отца, сына и всесоюзной пионерской организации"?

Чуть позже Путин материализовался уже в Мариуполе, тоже в авто, тоже за рулем, но уже без Тихона.

Теперь Мариуполь лучше прежнего, то есть совсем непохоже. Скоро кого-то уже поселят. Теперь там появился Невский район. А вот оставят ли названия улиц - Итальянская, Греческая... Не знаю.

В свое время Александр Первый так же вот путешествовал по югам, да в Таганроге и помер. Правда, сразу стали говорить, что и не помер вовсе, а сделался старцем. Но дом, где он все же помер аккурат на Греческой улице, по официальной версии, стоит, даже доска памятная прибита. Там теперь детский санаторий.