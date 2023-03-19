Администрация Байдена возобновила депортацию российских граждан обратно в Россию

Администрация президента США Джо Байдена возобновила депортацию российских граждан в Россию, проявив смену позиции, принятой после начала спецоперации на Украине, пишет газета Guardian.

Как отмечает издание, год назад соответствующую процедуру приостановили, но на этой неделе иммиграционная и таможенная полиция Штатов сообщила, что ведомство продолжает депортации в различные страны, в том числе в Россию.

Ну а что вы хотели? Бегите в Монголию, на худой конец - в Армению. Оттуда пока не высылают. Насчет Грузии и Таиланда такой уверенности уже нет. Белоэмигрантов мотало в свое время от Харбина до Парагвая. Нигде мы не нужны, по большому счету.

А.Б.