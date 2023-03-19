Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Администрация Байдена возобновила депортацию российских граждан обратно в Россию

Опубликовано 19.03.2023 в разделе комментариев 0

Администрация Байдена возобновила депортацию российских граждан обратно в Россию

Администрация президента США Джо Байдена возобновила депортацию российских граждан в Россию, проявив смену позиции, принятой после начала спецоперации на Украине, пишет газета Guardian.

Как отмечает издание, год назад соответствующую процедуру приостановили, но на этой неделе иммиграционная и таможенная полиция Штатов сообщила, что ведомство продолжает депортации в различные страны, в том числе в Россию.

Ну а что вы хотели? Бегите в Монголию, на худой конец - в Армению. Оттуда пока не высылают. Насчет Грузии и Таиланда такой уверенности уже нет. Белоэмигрантов мотало в свое время от Харбина до Парагвая. Нигде мы не нужны, по большому счету.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
Гаага выдала-таки ордер на арест президента РФ Владимира Путина
Гаага выдала-таки ордер на арест президента РФ Вла...
19.03.2023
Полный Делягин N 66
Полный Делягин N 66
19.03.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украина хочет списки депортированных детей (0)
Администрация Байдена возобновила депортацию российских граждан обратно в Россию (0)
Путин и бла-бла-кар (0)
Русские художники резко сменили национальность (1)
Тараканы и прочие жулики, живущие вокруг человеческого жилья (0)
Гаага выдала-таки ордер на арест президента РФ Владимира Путина (0)
Полный Делягин N 66 (0)
Зачем вам эти кретины? (5)
Украина отсудила у Маска бренд "Старлинк" (6)
Конгресс и Белый дом призывают запретить полеты через воздушное пространство РФ (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss