Украина хочет списки депортированных детей

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой с просьбой предоставить списки детей-сирот, которые находятся в новых регионах.

Она уточнила, что речь идет о детях, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины, до 18 лет включительно, и сейчас находятся на территории Российской Федерации. Верещук также попросила предоставить данные о тех детях, которые "были вывезены на российскую территорию".

Так! То есть данных о детях, якобы "депортированных" на территорию РФ, нет. А решение МУС в Гааге уже есть!

Если кто не понял, я не про Путина, он как-нибудь выкрутится.

Но вот детского омбудсмена нашей страны, человека, который занимается хорошим и важным делом, объявили международным военным преступником. Хотелось бы уточнить детали...

А.Б.