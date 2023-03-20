О направлении вражеского удара

В. Никифорова опубликовала на РИА НОВОСТИ статью под названием «Направления удара: Пентагон готовит ВСУ к весеннему наступлению» Утверждается, что наступление будет южным. А уж о направлении удара можно якобы спорить наподобие Херсон-Крым или Мелитополь-Бердянск (Волноваха-Мариуполь).

Так вот, автор этих строк сомневается в таком раскладе в принципе. Слухи о южном ударе, распространяемые и штатовскими масс-медиа, похожи на кампанию дезинформации. А если наносить удар мирового значения, и со всем вытекающим, то это северный в направлении, разумеется, Брянск-Курск-Белгород.

Вот те на, иной читатель удивится. Зеленский и компания клянутся кровью, что вернут Крым, а о непосредственно российской земле большого шума нет. Общеизвестная провокация «освободительного русского движения» была, но это ерунда.

Но не сходится при здравом размышлении. Никак не сходится, и подробнее ниже. Завоевывать Крым с жителями, испытавшими «прелести» нацистского режима – самоубийство! Через узкую горловину перешейка, и с базой Черноморского флота, тем более. И выйти к Бердянску-Мариуполю – гарантированный котел, когда союзные войска ослабят обороной сначала, а потом замкнут кольцо слева и справа, и прижмут к морю с обстрелом того же флота. На это хватит даже нынешних сил, и весьма. А вот большая атака на Брянск-Белгород – это, понимаешь, сенсация. По всем канонам западного пиара. Вот мы какие крутые, и не зря штатовские налогоплательщики тратятся на наше содержание.

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Никто не спорит, что российские империалисты затевали военные авантюры. Первая мировая война тому классический пример. Но в том-то и дело, что истина конкретна. Нынешнее нападение затеяно уже западным империализмом с приближением НАТО и агрессией киевской хунты. А то, что Кремль предпринял упреждающие меры в виде контрнаступления, и в кои-то веки, это праведная цель.

Но проблема в другом. Даже праведная цель несовместима с плохим исполнением. То есть, не надо бросаться из крайности в крайность. Одна крайность, что контрнаступление не нужно в принципе. Это бред, и трудящиеся Донбасса дадут в морду за подобный левацкий закидон. Но и другая крайность не менее вредна. Мол, единороссы, начавшие контрнаступление, должны быть вне критики. Но если катастрофические ошибки допускаются здесь и там, и наподобие оставления Херсона, то извините подвиньтесь. Если так будет продолжаться, то можно найти людей и поумнее.

Это к тому, что катастрофическая ошибка может быть допущена еще раз. Военно-политический резон для хунты, и в случае южного удара, далеко не очевиден, и как не парадоксально для некоторых. К примеру, все эти Мариуполи надоели западному налогоплательщику до ядреной фени. Одним привычным названием больше, одним меньше, а вот цены на бензин волнуют в разы. А если боевые действия начнутся на территории самой России… ух ты, Путин ослаб, Зеленский силен, и вдруг империя рухнет по второму разу с обеспечением еще одной нирваны Штатам, и наподобие девяностых. Ведь рухнул же первый Советский Союз, когда никто не ожидал; и, мол, смелость города берет.

В крайнем случае, Киев может отползти назад, но безо всякого котла. И даже отступление можно обернуть в свою пользу. Зеленский укрепится и внутреннее, - как можно строить козни против лидера, ступившего на землю самой империи зла, - и внешне, когда новоявленный фюрер станет кумиром мировых нацистов и русофобов. Так что с этим вопросом стоит разобраться подробнее.

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Во-первых, и увы, украинскому менталитету не чужды злорадные черты «не съем, так укушу». Взрыв Крымского моста показал это наглядно. Поэтому страдания российских граждан в случае северного удара могут даже сплотить общество вокруг хунты, пусть и на короткое время. Мол, мы страдаем, и вы страдайте. Неприятно об этом говорить, но социальное единство на этой почве может возникнуть для Зеленского с компанией.

Мол, собьем спесь с великороссов, и мы тоже великие укры. А во-вторых, хоть подобие засеки и устроено в означенных российских областях, но перестройка военной логистики и переброска опытных кадров может осложнить вопросы обороны. Да и фактор неожиданности не последнее дело.

В-третьих, можно собрать отморозков с российскими паспортами со всего мира, - хоть нацистов, хоть либералов, и умный человек понимает, что это одно и то же, - и показать их во всех ракурсах на фоне хотя одной захваченной, но реально российской деревни. Мол, сам народ поднимается против Кремля. Это опытный читатель понимает, что все гораздо сложнее, и нормальный человек не пойдет на подобную смердяковщину; но, увы, заграничные зрители в массе своей не столь высокого уровня, и подобные махинации могут получить опасный резонанс («русская группа» заходила неспроста, и наподобие теста). А уж штатовские и натовские СМИ обыграют этот момент всецело.

В-четвертых, для кого все и предназначено, часть штатовских избирателей и налогоплательщиков потеряет голову, и величие США заблистает, понимаешь, новыми красками. Победа над Путиным покажется реальной, и коль бои на территории самой России. Мол, такова мощь нашего передового оружия и великой демократии. На этой почве можно раздавить даже последние остатки западного здравого смысла и пацифизма, а всякие Трамп-Десантис-Габбард-Карсон заткнутся как минимум. А уж о доходах военно-промышленного комплекса и клана Байденов с Клинтонами и говорить не приходится вкупе с возросшим политическим влиянием. Того же «бедного Хантера» перестанут таскать в суд и портить нервы всякими лэптопами.

И в-пятых, это произведет крайне неприятное впечатление на Китай-Индию-Турцию-Саудовскую Аравию, да и вообще по всему миру. Соседи, конечно, понимают сложность ситуации; но наблюдать принципиальный момент опускания фактически натовского ботинка на русскую землю… это нервно. Это экзистенциально, понимаешь. А вдруг Москва на самом деле не сильна, а лишь пускает пиар в глаза. Отсюда и требование скидок на углеводороды, и давление на СНГ, и запасные переговоры с западом, и усиление оппозиции в той же Турции, и не только. Мировая политика такая вещь, что любит символы. А вступление фактического НАТО на территорию России – явно не тот символ, который нам нужен. Но нужен позарез хунте с коллективным западом. Вона, уже и ордер на Путина выписали.

Ну и, в-шестых, и как уже замечено, даже в случае отхода Зеленский с бандой теряет мало, а приобретает много. Он будет овеян славой передового бойца за все хорошее против всего плохого. И внутреннюю оппозицию можно раздавить до микронного уровня, и разговаривать с мировыми лидерами с позиции смелого лидера. Да и одно дело, когда знаменитые «Леопарды» и «Абрамсы» будут гореть на российской земле, - ну, а что, битва титанов, и без потерь не обойтись, - и совсем другое дело, когда чуда техники будут сжигаться на Донбассе. Престиж техники может погореть не только практически, но и рыночно.

Поэтому, ну вот не чувствует автор военно-политическую нужность южного удара для запада и хунты. Может быть, там дураки сидят; а может быть, и нет, и напускают туман намеренно. И небезуспешно, глядя на пропагандистов а-ля РИА НОВОСТИ. Формально вроде бы все верно, но классовый дух южной кампании, - чтобы обдурить трудящихся очередной порцией шовинизма и авантюризма, - слабенький и потертый. Опять одни и те же кадры разрушений, опять потери, опять те же географические названия по CNN и NBS-BBC с прочими, и продать эту картинку злому обывателю в разы труднее. А вот неожиданный и «великий» северный удар может сойти за очередную инъекцию истерии.

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Итого. Вышеозначенное пока гипотеза, исходящая не из буржуазной концепции войны, а из марксистской. Для одних на первом месте узкопрофессиональные интересы и составляющие, подверженные дезинформации, и когда за деревьями не видно леса - для других классовые и военно-политические, устойчивые к дезинформации. Так что к одному концу. Если удара не будет вообще, или оный будет южным, автора на свалку вместе с его марксизмом, понимаешь. Но если тот окажется прав, - ждать-то вот-вот, - то даже праведную цель можно испортить дебильным исполнением. Уход из Херсона тревожный звонок тому.

Если северный удар будет пропущен – это не оперативная ошибка. Это стратегическая катастрофа. Но тогда российский народ имеет ПОЛНОЕ ПРАВО спросить – доколе?!.. МРОТ мизерен, нормальной работы нет, социальные фонды ущербны, так еще и военные провалы. Но тогда надо ставить вопрос о самой власти. Россия не бедна талантами, и найдутся люди и поумнее.

Вот социалисты и должны поднять обсуждение «северного вопроса» на должную высоту, и насчет «поумнее». В частности, даже склонные к левой идеологии граждане мыслят по старой привычке, что партия – где-то двадцать миллионов членов. Сугубо неверно! Партия большевиков, и на начальном этапе, насчитывала двадцать тысяч с грехом пополам, и то половина сидела. Но она создала первый Советский Союз. А двадцать миллионов членов КПСС, как известно, загнали ситуацию в одну часть тела пониже спины. Поэтому настоящая партия – это МЫСЛЬ. Это предвидение. Не без риска гипотез, но что уже настоящая политика, а не «системная оппозиция». И если российские трудящиеся скажут в случае брянской катастрофы, – ага, социалисты говорили об этом, а их не слушали, - то и следующий вывод закономерен. Несменяемых не бывает.

Вот сколько красных сайтов и блогеров по стране?!.. Хотя бы десять тысяч наберется, и в духе риторического вопроса?!.. Да с избытком! Так вот – это партия. И она может быть В РАЗЫ влиятельнее «системной оппозиции», если займется делом. То есть, реконструкции прошлых битв и Маркузе с Валлерстайном подождут до лучших времен – а военно-политическую опасность очередного удара киевской хунты надо обсудить уже сейчас. И по простейшей причине. Вырисовывается чем дальше, тем больше, что даже праведная цель защиты Отечества несовместима с дебильным исполнением в лице гниющих единороссов. Так можно дойти до гигантского кризиса, и чему российские социалисты должны поставить надежный заслон.