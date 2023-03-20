Польша уже официально заявляет о готовности воевать с РФ

Если киевские власти не смогут отстоять независимость на поле боя, то польской армии придется стать прямым участником противостояния с Россией, заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI: "Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", — сказал он.

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Конечно, посол во Франции не имеет права объявлять войну, но надо полагать, что его слова как-то отражают намерения польского правительства.

И в связи с этим МИД РФ просто обязан запросить польское руководство о серьезности намерений этой страны вступить в войну с Россией, а также направить запрос руководству НАТО, намерен ли альянск поддерживать Польшу в ее агрессивных устремлениях?

Тем более, что только что именно с польской территории американскимй стратегический бомбардировщик отрабатывал элементы атаки на Перербург и базу ВМФ в Калининградской области. Возможно, все это как-то согласовано на уровне руководства НАТО.

А.Б.