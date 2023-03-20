Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Обеспечив решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина, Запад преследует несколько целей

Опубликовано 20.03.2023 автором Виктор Олевич в разделе комментариев 3

украина европа война киев
Обеспечив решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина, Запад преследует несколько целей

1. Предотвратить выход России из военного конфликта и заставить воевать годами, истрачивая энергию государства в дорогостоящем (людские и материальные потери, расширяющиеся санкции и изоляция) и бесперспективном противостоянии. Путина намеренно лишают мотива исправить катастрофические ошибки прошлого года, провоцируя на эскалацию. Вашингтон открыто заявляет о том, что считает перемирие неприемлемым.

 

2. Ограничить международное влияние России и взаимодействие российского президента со своими коллегами за границей. Если ещё несколько дней назад вероятность визита Путина на саммит БРИКС в ЮАР в августе оценивалась как высокая, то сегодняшние заявления южноафриканских властей выглядят уже неоднозначными.

 

3. Внести раскол в российские элиты, создавая ситуацию политического тупика, когда возможность полноценной победы России в ближней перспективе не просматривается, а с Путиным Вашингтон наотрез отказывается договариваться.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
///
<<22>> написал 20.03.2023 01:02
Любимая российская привычка менять местами причину и следствие.
В 2014 году Украину держали за руки и ноги чтоб не дай бог не обидеть Путина.
Девять лет вы планомерно убивали украинцев.
В 2022 году полезли захватывать всю Украину.
И Запад на первом этапе опять пытался сдеживать Украину.
Но терпению всегда есть предел.
Мы так о.т.п.и.з.д.и.л.и вас что кровью умылись и зубы проглотили.
Но вы не успокаиваетесь. Зверства на оккупированных территориях за пределами всего.
И причем тут Запад? Мы вас просто всех убьем если не остановитесь.
Ответить
ЮАР ОБЕЩАЛА АРЕСТОВАТЬ
Человекоподобный россиянин написал 20.03.2023 00:39
ЮАР обещала арестовать Путина если Путин припрется на самит в ЮАР
Ответить
Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих будет вздренут многократно на гнилой веревке вместе
со своим крысятником написал 20.03.2023 00:31
Я лично долго думать и размышлять не буду, но в общем, вероятно, это верно, но хочу дополнить одну самую главную деталь : если в этой СВО будет перерыв, то освободятся ресурсы у Пиздолиза на смертельную добивку оставшегося на России порядочного населения в составе примерно 1% - и меня это тревожит и даже мучает, так как Я в этот процент вхожу уверенно!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
Гаага выдала-таки ордер на арест президента РФ Владимира Путина
Гаага выдала-таки ордер на арест президента РФ Вла...
19.03.2023
Полный Делягин N 66
Полный Делягин N 66
19.03.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Обеспечив решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина, Запад преследует несколько целей (3)
Польша уже официально заявляет о готовности воевать с РФ (1)
Украина хочет списки депортированных детей (3)
Администрация Байдена возобновила депортацию российских граждан обратно в Россию (4)
Путин и бла-бла-кар (3)
Русские художники резко сменили национальность (8)
Тараканы и прочие жулики, живущие вокруг человеческого жилья (1)
Гаага выдала-таки ордер на арест президента РФ Владимира Путина (0)
Полный Делягин N 66 (0)
Зачем вам эти кретины? (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss