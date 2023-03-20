Обеспечив решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина, Запад преследует несколько целей

1. Предотвратить выход России из военного конфликта и заставить воевать годами, истрачивая энергию государства в дорогостоящем (людские и материальные потери, расширяющиеся санкции и изоляция) и бесперспективном противостоянии. Путина намеренно лишают мотива исправить катастрофические ошибки прошлого года, провоцируя на эскалацию. Вашингтон открыто заявляет о том, что считает перемирие неприемлемым.

2. Ограничить международное влияние России и взаимодействие российского президента со своими коллегами за границей. Если ещё несколько дней назад вероятность визита Путина на саммит БРИКС в ЮАР в августе оценивалась как высокая, то сегодняшние заявления южноафриканских властей выглядят уже неоднозначными.

3. Внести раскол в российские элиты, создавая ситуацию политического тупика, когда возможность полноценной победы России в ближней перспективе не просматривается, а с Путиным Вашингтон наотрез отказывается договариваться.