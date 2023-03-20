Обеспечив решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина, Запад преследует несколько целей

1. Предотвратить выход России из военного конфликта и заставить воевать годами, истрачивая энергию государства в дорогостоящем (людские и материальные потери, расширяющиеся санкции и изоляция) и бесперспективном противостоянии. Путина намеренно лишают мотива исправить катастрофические ошибки прошлого года, провоцируя на эскалацию. Вашингтон открыто заявляет о том, что считает перемирие неприемлемым.
2. Ограничить международное влияние России и взаимодействие российского президента со своими коллегами за границей. Если ещё несколько дней назад вероятность визита Путина на саммит БРИКС в ЮАР в августе оценивалась как высокая, то сегодняшние заявления южноафриканских властей выглядят уже неоднозначными.
3. Внести раскол в российские элиты, создавая ситуацию политического тупика, когда возможность полноценной победы России в ближней перспективе не просматривается, а с Путиным Вашингтон наотрез отказывается договариваться.
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<<22>> написал 20.03.2023 01:02
В 2014 году Украину держали за руки и ноги чтоб не дай бог не обидеть Путина.
Девять лет вы планомерно убивали украинцев.
В 2022 году полезли захватывать всю Украину.
И Запад на первом этапе опять пытался сдеживать Украину.
Но терпению всегда есть предел.
Мы так о.т.п.и.з.д.и.л.и вас что кровью умылись и зубы проглотили.
Но вы не успокаиваетесь. Зверства на оккупированных территориях за пределами всего.
И причем тут Запад? Мы вас просто всех убьем если не остановитесь.
Человекоподобный россиянин написал 20.03.2023 00:39
со своим крысятником написал 20.03.2023 00:31