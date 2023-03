Спасти Дмитрия Шимко украина война киев Когда я в первый раз увидел видео допроса в СБУ этого человека, то я первым делом подумал, что кто-то из СБУ специально слил это видео в сеть для того, чтобы спасти этого человека, засветить его. Ведь только заведомо невиновный может давать такие откровенные ответы. И, засветив его в сети, привлекши внимание к нему, "доброжелатель" из СБУ давал бы ему шанс на сохранение жизни. Судите сами (допрос идет на украинском, я перевел на русский): - Как вы относиться к поднятию флага Российской Федерации на территории Украины? - Не вижу в этом ничего плохого. - Поддерживаете ли вы территориальную целостность Украины в границах, определенных в 1991 году после провозглашения независимости Украины? - Уже нет. - Почему? - Считаю, что в 1991 году была совершена ошибка преступление сепаратизм. Надо восстановить Союз Советских Социалистических Республик в его прежних границах. - То есть вы считаете, что Украина должна быть в составе Российской Федерации, я правильно вас понял? - Возможно в Российской Федерации, возможно в составе Советского Союза, возможно в составе Российской империи, это уже как получится. - Как вы относитесь и поддерживаете ли аннексию Автономной Республики Крым Российской Федерацией? - Считаю, что она сделала правильно, потому что народ Крыма надо было спасать. - От кого? - От расправы со стороны майданной власти. - Как вы относитесь и поддерживаете ли создание и деятельность террористических организаций Луганская народная республика и Донецкая Народная Республика? - Считаю, что это была самооборона жителей Донбасса. - От кого самооборона? - От майданной власти и группировок праворадикалов. - Считаете ли вы Российскую Федерацию государством-агрессором ответ аргументируйте пожалуйста? - По отношению к действующей власти и ее сторонникам это действительно агрессия. - Ну вы как житель города Хмельницкого, по которому систематически наносятся ракетные удары, как вы относитесь к российской агрессии? - Я готов это терпеть даже если ракета попадет в мой дом. Я все равно останусь при своих пророссийских взглядах. https://youtu.be/-Ft9dqxwyqU Но оказалось, что это официальное видео, выложенное СБУ на своем телеграм-канале, как доказательство преступной деятельности этого человека: В Хмельницкой области СБУ разоблачила сторонника Шария на призывах к поддержке оккупантов. Служба безопасности задержала еще одного приспешника российских оккупантов в результате следственно-оперативных действий на Хмельнитчине. Злоумышленником оказался местный житель, который позиционировал себя как представитель прокремлевского движения «народовластие». По данным следствия, он массово распространял в интернете агитацию в поддержку вооруженной агрессии рф против Украины и оправдывал преступления рашистов. Кроме этого призвал к физическому уничтожению украинских граждан и захвату местных органов власти. Вместо военно-гражданских администраций региона он предлагал сформировать подконтрольные Москве псевдогосударственные учреждения. Для разгона деструктивного контента агитатор создал десятки пророссийских сообществ и страниц в соцсетях. В качестве первоисточника для наполнения интернет-ресурсов использовал Ютуб-канал вражеского пропагандиста Шария, которому Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене. Такими действиями провокатор пытался расшатывать внутренне-политическую обстановку в области и тем самым помогал агрессору в войне против Украины. В случае захвата региона он планировал получить от российских захватчиков «должность» в местной оккупационной администрации. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ▪️ ч. 3 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или на захват государственной власти); ▪️ ч. 1 и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ▪️ ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам); ▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Хмельницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры. t.me/SBUkr/6588 Jan 16 at 17:39 https://t.me/SBUkr/6588 В представленном СБУ видео допроса нет никаких доказательств ДЕЯТЕЛЬНОСТИ этого человека. Только личные взгляды. Если бы была ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, то на допросе разумно было бы задавать вопросы типа: - С какою целью вы разместили такой-то материал там-то и там-то? - Признаете ли вы, что там-то и там-то вы призывали к "физическому уничтожению украинских граждан и захвату местных органов власти"? И т.п. Но ничего этого в видео нет. Что наводит на подозрение, что обвинение по 4 статьям УКУ высосано из пальцев. Кроме упомянутого видео, в том же сообщении СБУ содержатся еще 5 фотографий его личной переписки в смартфоне: 1. От 24.02.22: - Привет, как у тебя дела сейчас? Слышал, что разговорчики заканчиваются? - Еще не знаю - Я удаляю со своего компьютера все, что связано с политикой, и хочу отписаться ото всех групп. Сейчас это очень небезопасно. - Почему? - Конституция и раньше не очень-то работала, а сейчас в военное время тем более. Теперь СБУ будет тщательно отслеживать любую активность. 2. От 27.02.22 19:24: - Так они ж не сознательно это делают, а по ошибке. Последствие того, что оружие оказывается в руках неопытных и необстрелянных людей. Из тюрем повыпускали всех зэков, что имели хоть какой-нибудь боевой опыт, с условием, что они пойдут на войну. Российская армия и войска ДНР/ЛНР наступают все дальше. ЗСУ и добробаты на Донбассе скоро окажутся в самом большом в истории Украины котле. 3. От 27.02.22 19:45: - ... Европейской, что почти одно и то же. - Ты заангажирован Россией - Вовсе нет, просто во мне живёт русская душа, и я не могу не радоваться тому, что нацикам скоро каюк. Я верю, что Хмельницкий тоже скоро зачистят и мне вернут отжатое СБУшниками имущество. - Ты чокнулся совсем. 4. От 03.03.22: - И что пишут? - Всё свидетельствует об успехе России. Самые боеспособные части нациков окружены в Харькове и Мариуполе. Крым поставляет Херсонской области гуманитарную помощь. Оказались не злопамятными. А укры все 8 лет Крым в блокаде держали. 5. От "сегодня", т.е. середина января 2023 г.: Я русский и не стыжусь этого. Русский человек рабом никогда не был и не будет. Сейчас Великая Русь наконец начала вставать с колен и противиться засилию америкосов и прочих англо-саксов. Очень жаль, что многие украинцы, одурманенные и оболваненные националистической пропагандой, не понимают этого и воюют на стороне наших западных врагов. Не знаю никаких рашистов. Мы были и всегда будем одним народом и воевать против представителей нашего народа никогда не буду! И никуда уезжать не собираюсь, ибо живу на русской земле! Можешь писать что угодно, но я тебя люблю и буду любить. Итак, и в смартфоне тоже никаких доказательств антиправительственной деятельности. Типа - сфотографируй военный объект и пошли туда-то. Наоборот, из этой переписки видно, что уже 24.02.22 этот человек удаляет со своих компьютеров все написанное им ранее, что было связано с политикой. То есть, с этого дня он не ведет никакую публичную политическую деятельность, и удаляет все написанное им ранее, в довоенное время, что теперь, после начала горячей фазы военных действий, может быть интерпретировано СБУ как антигосударственная деятельность и пропаганда. Да, он держится пророссийских взглядов, излагает эти взгляды в личной переписке со своими знакомыми, но не публично. Да он и не скрывает их на допросе перед следователем СБУ. Но никакой публичной политичской деятельности, никакой пропаганды с 24.02.22 не ведет. Во всяком случае, в представленных СБУ материалах никакой ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, никакой агитации нет. И вот он уже два месяца сидит в тюрьме СБУ. И хорошо, если доживет до суда. Мне почему-то запал в душу этот человек, я почувствовал, что не могу пройти мимо, не попытаться чем-то помочь ему. Я стал искать его в сети. Выяснил, что его зовут Дмитрий Шимко, живет в г. Хмельницкий, ему 31 год. При этом, весь Интернет забит другим Дмитрием Шимко - жуликом, который называет себя нумерологом и астротипологом. Возможно поэтому, чтобы отличаться от жулика, Дмитрий взял себе псевдоним Тригонометрон. По этому псевдониму Дмитрий очень легко находится в Интернете: Обо мне Имя Шимко Дмитрий Петрович Дата рождения 26.01.1992 Место рождения город Хмельницкий, Украина Место проживания село Пархомовцы Хмельницкого района Гражданство Украина Школа... ВУЗ Киевский национальный университет им. Т. Шевченка.. Кафедра квантовой радиофизики.. Деятельность Работа в интернете, фриланс, программирование..., литература, написание песен, философия Семейный статус не женат, детей не имею Контакты... Facebook fb facebook.com/dimon.km.ua В Контакте vk vk.com/trigonometron Одноклассники ok ok.ru/trigonometron Источник - trigonometron.lyana.org (этот сайт полудохлый и часто недоступен) Там же, на trigonometron.lyana.org биография Дмитрия на 2018 год (сильно сокращаю ее): Родился.. поступил в Хмельницкий учебно-образовательный комплекс №10.. сочинял свои первые песни.. В 2004 году, во время президентских выборов, Украину охватило политическое противостояние, вошедшее в историю под названием «Оранжевая революция». С этого времени во мне проснулся интерес к политике.. Любимым предметом моим была химия.., в 8 классе занял 3 место на областной олимпиаде.. 3 место на областной олимпиаде по физике.. с золотой медалью.. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка на радиофизический факультет.. языки программирования C# и C++.. В Рождество 2012 года скончалась любимая моя Ира.. PHP, HTML, CSS, javascript, Ajax, jQuery.. заняться фрилансом. В магистратуру я поступил на ту же кафедру.. заявление об уходе по собственному желанию.. Фриланс.. творчество.. нью-эйдж.. книги Елены Блаватской.. тесты на сайте ИНТУИТ.. сертификаты..создал музыку для некоторых своих песен.. Подробнее здесь: https://anticomprador.livejournal.com/272834.html На этом биография заканчивается. Примерно с 2020 года Дмитрий принимал участие в деятельности организации под названием "Хмельницький за правду, свободу і справедливість". Это как бы паралельный (самопровозглашенный) городской совет города Хмельницкого. Там собрались неравнодушные жители города, которые таким образом пытались бороться за справедливость - против незаконной застройки города и подобных вещей. Когда организация стала набирать силу и объединяться с подобными организациями в других городах Украины, СБУ ее стало преследовать, проводить обыски, изымать компьютеры. Дмитрий как раз был системным администратором и его компьютеры как раз и изъяли. Скорее всего тогда СБУ взяла его на заметку. У этой организации сохранился канал на Ютубе: http://www.youtube.com/@user-kw2yp6fb5c Далее мы знаем - 24 февраля 2022 г., боевые действия, арест в январе 2023 г., СИЗО СБУ. У Дмитрия есть канал на Ютубе: http://www.youtube.com/@user-lk8re8zx7h 117 подписчиков, последнее видео загружено 1 год назад. На канале среди прочего ролики по истории и политике: - Последние из царей. Николай II и Александра Федоровн - Последние из Царей. Тень Распутина - Последние из царей. Смерть династии - История Государства Российского. Все серии с 1 по 50. Документальный Фильм. - Кто такие «люди вне государства» и почему на них охотится СБУ | ЯсноПонятно #1464 by Олеся Медведева - Майдан в Керчи (22.02.2014) - "Россия которую мы потеряли" Враньё от Говорухина. А также песни Дмитрия: - Полёт на Землю - Клавдия Бережная — Розы за окном - Александр Казанцев (Сотник) — Зима Песня "Розы за окном" очень красивая. Сам он так описывал замысел этой песни: "Песня женщины, тоскующей по любимому, которого уже нет среди живых." Теперь, после ареста СБУ, когда жизнь Дмитрия висит на волоске и вообще неизвестно, жив ли он еще, песня звучит особенно пронзительно и трагично. Я наложил на оригинальный клип песни новый видеоряд, из фотографий Дмитрия и видео из СБУ, и вот что получилось: https://youtu.be/ltCxuI0XMuA Источник: https://anticomprador.livejournal.com/274850.html



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться