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Московский листок

Путин запретил материться своим указом

Опубликовано 20.03.2023 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Путин запретил материться своим указом

Президент России Владимир Путин включил в задачи государственной культурной политики противодействие "излишнему использованию иностранной лексики", говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Понимаете? Целый указ президента, чтоб не матерились и зазря всякий иностранный бутерброд в рот себе не совали!

"Абзац второй изложить в следующей редакции: "Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики", - отмечается в указе "О внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденные указом президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808".

Вот же, едренать, кейс какой заковыристый!

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
До Мурашек с р а тт ь хочет Х у й л о написал 20.03.2023 09:40
УсЁ должно быть просто. Как кувалда.
Имеют место быть крутые мужики, ну те которые говорят Пойду по сру!,
а потом возвращаются со словами По срал! Но х уй л о круче даже их ,
он говорит в процессе, сидючи на унитазе Я с р у!
Равнение на силовиков, ибо они они также, равняются на ***** ло.
Российская империя была населена многими народами, кроме русских.
Такого народа не было.
Каждый был жителем Российской империи и говорил на русском языке.
Большевики ленинисты полностью провалили построение интернационального социалистического государства и изобрели термин русский народ, но это химера.
А Володька Х у й л о такой же большевик, только вместо Пролетарии Всех Стран Соединяйтесь, предложил Силовики Всех Стран Соединяйтесь, что такой же бред.
И результат бреда одинаковый - СССР умер от того, что Пролетарии полностью заср али в СССР все области жизнедеятельности, теперь в Х уйлов ской россии Силовики заср али , а самого главного не создали.
Нынешнее состояние хуйлов ской россии таково, что Польша или Монголия, Финляндия или Турция завоюют еЁ за три дня. Полный банкрот.
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