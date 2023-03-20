Путин запретил материться своим указом

Президент России Владимир Путин включил в задачи государственной культурной политики противодействие "излишнему использованию иностранной лексики", говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Понимаете? Целый указ президента, чтоб не матерились и зазря всякий иностранный бутерброд в рот себе не совали!

"Абзац второй изложить в следующей редакции: "Защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики", - отмечается в указе "О внесении изменений в Основы государственной культурной политики, утвержденные указом президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808".

Вот же, едренать, кейс какой заковыристый!

А.Б.