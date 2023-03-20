Наша спорная адекватность еще более, чем у них

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать проверку и дать правовую оценку словам министра юстиции ФРГ об аресте граждан России на территории Германии.

Министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью газете Die Zeit одним из первых во всей Европе заявил о том, что готов арестовать президента России.

РИА Новости по этому поводу использовали очень точный термин: "спорная адекватность".

Ну а теперь на их спорную адекватность мы отвечаем своей! Следком проверит слова министра юстиции ФРГ и даст правовую оценку... На основании российского права? Или германского? Или римского? Или вовсе библейского - око за око, зуб за зуб, припадок за припадок?

А если они там прилюдно в штаны навалят, мы тоже ответим?

Надо еще в Роскомнадзор - чтоб ограничили распространение Die Zeit в России.

А.Б.