Наша спорная адекватность еще более, чем у них

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать проверку и дать правовую оценку словам министра юстиции ФРГ об аресте граждан России на территории Германии.
Министр юстиции Германии Марко Бушман в интервью газете Die Zeit одним из первых во всей Европе заявил о том, что готов арестовать президента России.
РИА Новости по этому поводу использовали очень точный термин: "спорная адекватность".
Ну а теперь на их спорную адекватность мы отвечаем своей! Следком проверит слова министра юстиции ФРГ и даст правовую оценку... На основании российского права? Или германского? Или римского? Или вовсе библейского - око за око, зуб за зуб, припадок за припадок?
А если они там прилюдно в штаны навалят, мы тоже ответим?
Надо еще в Роскомнадзор - чтоб ограничили распространение Die Zeit в России.
А.Б.
|
|