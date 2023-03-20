Острова Тихого океана уже исчезают

Мир должен отступить от грани климатической катастрофы, чтобы спасти жителей Тихоокеанского региона от их уничтожения, призвала премьер-министр Самоа Фиаме Наоми Матаафа, пишет The Guardian.

Низменные атолловые страны первыми могут пострадать от кризиса.

"В Тихом океане уже есть примеры целых сообществ, которые переехали в разные страны", — сказала она. "Им действительно приходится решать вопросы суверенитета через потерю земли", - отметила Матаафа.

Она предупредила, что все страны столкнутся с растущим ущербом, если они не будут действовать сейчас.

А что им не переехать в Херсонскую область? У нас еще Чичиков мертвые души в Херсонскую губернию отселять пробовал. Там землю бесплатно давали, были б люди.

Можно еще по гектару в Приморье раздать, у них, на атолловых рифах, гектар - это немыслимые пространства. Пущай у нас сидят, решают вопрос суверенитета. У нас гектаров этих...

А.Б.