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Московский листок

Задержание Веры Шиховой у приёмной Москальковой

Опубликовано 21.03.2023 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Задержание Веры Шиховой у приёмной Москальковой

20 марта 2023 года в 12-30 была задержана Вера Васильевна Шихова, в очередной раз стоявшая с одиночным пикетом, на этот раз у приёмной Москальковой Т.Н. (эта добрая женщина у нас в стране правами человека заведует).

 

По сообщению Веры Шиховой задержание произошло по просьбе сотрудников приёмной. Также Вера Шихова успела сообщить, что была доставлена полицией в ОВД Хамовники. Дежурный ОВД Хамовники отрицает наличие Веры Шиховой.

 

Напоминаем, сын Веры Шиховой (Александр) тяжело пострадал из-за несоблюдения работодателем техники безопасности (семь переломов в грудном отделе позвоночника, черепно-мозговая травма, инсульт, разрыв связок с обеих сторон левого коленного сустава, выпадение грыжи, развитие травматического заболевание головного мозга и т.д.). Авария произошла в 2010 г. Инвалидность пострадавшему не выставлена до сих пор.

 

Отметим, что данная проблема (медицинские учреждения отказываются признавать или признают по минимуму производственные травмы и профзаболевания, правоохранительные и надзорные органы активно крышуют эти нарушения, а также нарушения других трудовых прав граждан) являются достаточно распространённой в тех местностях РФ, которые завязаны на одного крупного работодателя (видимо, считающего себя, в связи с этим, феодальным владыкой местного значения).



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