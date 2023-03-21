Зачем генпрокуратуре выгонять этих фермеров?

Как мы уже писали — осенью 2022 года фермеры, занимающиеся сельским хозяйством на территории Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов г. Сочи, получили крайне неприятный сюрприз.

Прокуратура (в лице заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Ткачева Игоря Викторовича) потребовала аннулировать их права на сельхозугодия. Основание — Генпрокуратура заявила, что земли, на которых стоят эти фермы, не используются для сельского хозяйства.

С момента получения повесток до судов оставалось обычно не более двух недель. Не больше двух недель занимал и каждый процесс. Люди не успевали даже подготовить доказательства в свою защиту.

Впрочем, некоторые успевали, но им всё равно это не пригодилось. Суд просто не принимал и не отражал в протоколах заседания доказательства, предоставленные фермерами.

По состоянию на 10 ноября 2022 года судами были удовлетворены все иски Генеральной прокуратуры РФ.

Фермеры подали апелляционные жалобы. Как ни странно, через суд второй инстанции дело пошло не так быстро. Возможно, потому что фермеры постарались придать происходящему максимальную огласку.

По сообщению Союза фермеров Сочи — в настоящее время (март 2023) жалоба фермеров рассматривается судом второй инстанции (г. Краснодар). Уже прошло 2 заседания.

Следующее назначено на 25 апреля в 15-00.

Прокуратура обещала, что договор об аренде земли будет заключён с тремя наиболее крупными фермами — «Краснополянская Косметика», «Волино» и «Экзархо».

Также прокуратура заявила, что есть ещё 18 добросовестных сельхозпроизводителей, с которыми будет заключён договор аренды. Но поименно этих производителей не называет.

По данным Союза фермеров — добросовестных производителей больше минимум в два раза. Реальный заказчик отъёма земли у фермеров до сих пор неизвестен!