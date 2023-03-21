Рейтинг Макрона снизился до минимума на фоне пенсионной реформы

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает снижаться на фоне непопулярной пенсионной реформы. Об этом свидетельствуют данные опроса Французского института общественного мнения, которые приводит Le Journal du Dimanche.

Согласно последним данным опроса, только 28% респондентов довольны работой французского президента. Это самый низкий уровень поддержки с 2019 года, когда во Франции протестовали участники движения «желтых жилетов». В феврале, по данным Ifop, поддерживали 32% респондентов, за месяц до этого — 34%.

А у нас рейтинг президента после повышения пенсионного возраста не снизился, и уровень доверия тоже, хоть он и обещал не повышать.

Думаю, все дело в том, что Макрон повысил пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года,то есть на 2 года, а наш - на 5 лет и почти сразу.

Макрону тоже надо было на 5 лет повышать и не растягивать.

Злодейство должно быть мощным и наглым. Тогда народу нравится, настоящему злодею можно доверять - сказал, что горло перережет, значит перережет...

А.Б.