Крупные российские винодельни запускают безалкогольные версии своих напитков, рассчитывая занять часть растущей категории, где пока доминирует импорт. Например, «Фанагория» начала выпуск безалкогольного белого и розового игристого из выдерживаемого виноградного сока. Такой напиток стоит гораздо дешевле импортных брендов, но не может сравниться с безалкогольными винами, получаемыми из алкогольных, говорят эксперты.

Что-то мне это не нравится, и сильно напоминает горбачевские времена. Когда уничтожали ценные виноградники, а винные сорта винограда пытались продавать как столовые.

Начните уж с безалкогольной водки, что ли... И презервативы с дырочками. Чтоб всем сразу было видать, с кем имеют дело...

А.Б.