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Московский листок

Начните уж с безалкогольной водки, что ли...

Опубликовано 21.03.2023 в разделе комментариев 1

алкоголь виски
Начните уж с безалкогольной водки, что ли...

Крупные российские винодельни запускают безалкогольные версии своих напитков, рассчитывая занять часть растущей категории, где пока доминирует импорт. Например, «Фанагория» начала выпуск безалкогольного белого и розового игристого из выдерживаемого виноградного сока. Такой напиток стоит гораздо дешевле импортных брендов, но не может сравниться с безалкогольными винами, получаемыми из алкогольных, говорят эксперты.

Что-то мне это не нравится, и сильно напоминает горбачевские времена. Когда уничтожали ценные виноградники, а винные сорта винограда пытались продавать как столовые.

Начните уж с безалкогольной водки, что ли... И презервативы с дырочками. Чтоб всем сразу было видать, с кем имеют дело...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: главное
Tor написал 21.03.2023 11:53
Можно еще продавать пастеризовыанную мочу прутина, и консервированые экскременты педведа. Все равно кацапы сожрут.
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