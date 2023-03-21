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Московский листок

Первый постоянный военный гарнизон США откроется в Польше

Опубликовано 21.03.2023 в разделе комментариев 0

сша война рф
Первый постоянный военный гарнизон США откроется в Польше

21 марта, в Познани состоится церемония открытия гарнизона Вооруженных сил США в Польской Республике. В церемонии преобразования региональной группы поддержки (Area Support Group Poland, ASG-P) в гарнизон вооруженных сил США (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P.) примет участие вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

В настоящее время в Польше дислоцированы около 10 тысяч военных НАТО из других стран альянса, большинство из которых составляют американцы.

Польский гарнизон станет восьмым постоянным гарнизоном вооруженных сил США в Европе и первым постоянным гарнизоном американских войск в Польше.

Подразделение создано в соответствии с решением президента США от 2022 года и получило название Camp Kościuszko ("Лагерь Костюшко").

Название символичное: Костюшко учился во Франции, в звании полковника участвовал в войне за независимость США, а в марте 1794 года организовал и возглавил восстание в Польше, которую в то время удачно поделили между европейскими державами, включая Россию.

Уже в октябре 1794 года повстанцы были разбиты российскими войсками, а сам Костюшко взят в плен. Костюшко был помилован её и эмигрировал обратно в США. Потом вернулся в Европу, где и помер, своей смертью, не геройской.

 А.Б.



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