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Московский листок

25 килограммов рыбы на нос - слишком жирно

Опубликовано 21.03.2023 в разделе комментариев 1

минсельхоз рыба
25 килограммов рыбы на нос - слишком жирно

Минсельхоз предложил исключить цель по достижению потребления рыбы в России не менее 25 кг на человека в год из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Об этом говорится в проекте изменений в госпрограмме, который был опубликован 20 марта на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Согласно тексту пояснительной записки, исключение цели в потреблении 25 кг рыбы в год на человека связано с санкционным давлением, а также с необходимостью привести госпрограмму в соответствие со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России на период до 2030 г.

В Минсельхозе и Росрыболовстве подтвердили, что показатель потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах в среднем на потребителя вообще исключен из госпрограммы.

Потребление рыбы в России за семь лет упало на 26%. Россияне отказываются от нее не только из-за непомерной цены, но и по причине невысокого качества. Пока рыба доедет с Дальнего Востока и пройдет через несколько посредников, она уже далеко не первой свежести.

Каждый десятый городской житель РФ в принципе не ест рыбу. Раз в неделю ее может себе позволить лишь каждый третий. Каждый второй хотел бы потреблять больше, но не может. Это показало исследование, проведенное по заказу Рыбного союза и ретейлеров.

Реальное потребление рыбы в РФ с 2012 года - не более 12,9 кг в товарном весе на человека. При этом статистика с 2013 года стала учитывать среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов в живом весе (в сырце), что не соответствует реальному потреблению.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: главное
Roar написал 21.03.2023 11:59
Кацапы и так давно жрут продукт вторичный витаминизированный. И запивают его самогонкой из дерьма.
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