Здравствуйте!

Крупные российские винодельни запускают безалкогольные версии своих напитков, рассчитывая занять часть растущей категории, где пока доминирует импорт. Например, «Фанагория» начала выпуск безалкогольного белого и розового игристого из выдерживаемого виноградного сока. Такой напиток стоит гораздо дешевле импортных брендов, но не может сравниться с безалкогольными винами, получаемыми из алкогольных, говорят эксперты.

Что-то мне это не нравится, и сильно напоминает горбачевские времена. Когда уничтожали ценные виноградники, а винные сорта винограда пытались продавать как столовые.

Начните уж с безалкогольной водки, что ли... И презервативы с дырочками. Чтоб всем сразу было видать, с кем имеют дело...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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1. Рейтинг Макрона снизился до минимума на фоне пенсионной реформы

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона продолжает снижаться на фоне непопулярной пенсионной реформы. Об этом свидетельствуют данные опроса Французского института общественного мнения, которые приводит Le Journal du Dimanche.

Согласно последним данным опроса, только 28% респондентов довольны работой французского президента. Это самый низкий уровень поддержки с 2019 года, когда во Франции протестовали участники движения «желтых жилетов». В феврале, по данным Ifop, поддерживали 32% респондентов, за месяц до этого — 34%.

А у нас рейтинг президента после повышения пенсионного возраста не снизился, и уровень доверия тоже, хоть он и обещал не повышать.

Думаю, все дело в том, что Макрон повысил пенсионный возраст с 62 до 64 лет с 2030 года,то есть на 2 года, а наш - на 5 лет и почти сразу.

Макрону тоже надо было на 5 лет повышать и не растягивать.

Злодейство должно быть мощным и наглым. Тогда народу нравится, настоящему злодею можно доверять - сказал, что горло перережет, значит перережет...

2. Первый постоянный военный гарнизон США откроется в Польше

21 марта, в Познани состоится церемония открытия гарнизона Вооруженных сил США в Польской Республике. В церемонии преобразования региональной группы поддержки (Area Support Group Poland, ASG-P) в гарнизон вооруженных сил США (U. S. Army Garrison Poland, USAG-P.) примет участие вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

В настоящее время в Польше дислоцированы около 10 тысяч военных НАТО из других стран альянса, большинство из которых составляют американцы.

Польский гарнизон станет восьмым постоянным гарнизоном вооруженных сил США в Европе и первым постоянным гарнизоном американских войск в Польше.

Подразделение создано в соответствии с решением президента США от 2022 года и получило название Camp Kościuszko ("Лагерь Костюшко").

Название символичное: Костюшко учился во Франции, в звании полковника участвовал в войне за независимость США, а в марте 1794 года организовал и возглавил восстание в Польше, которую в то время удачно поделили между европейскими державами, включая Россию.

Уже в октябре 1794 года повстанцы были разбиты российскими войсками, а сам Костюшко взят в плен. Костюшко был помилован её и эмигрировал обратно в США. Потом вернулся в Европу, где и помер, своей смертью, не геройской.

3. 25 килограммов рыбы на нос - слишком жирно

Минсельхоз предложил исключить цель по достижению потребления рыбы в России не менее 25 кг на человека в год из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Об этом говорится в проекте изменений в госпрограмме, который был опубликован 20 марта на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Согласно тексту пояснительной записки, исключение цели в потреблении 25 кг рыбы в год на человека связано с санкционным давлением, а также с необходимостью привести госпрограмму в соответствие со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России на период до 2030 г.

В Минсельхозе и Росрыболовстве подтвердили, что показатель потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах в среднем на потребителя вообще исключен из госпрограммы.

Потребление рыбы в России за семь лет упало на 26%. Россияне отказываются от нее не только из-за непомерной цены, но и по причине невысокого качества. Пока рыба доедет с Дальнего Востока и пройдет через несколько посредников, она уже далеко не первой свежести.

Каждый десятый городской житель РФ в принципе не ест рыбу. Раз в неделю ее может себе позволить лишь каждый третий. Каждый второй хотел бы потреблять больше, но не может. Это показало исследование, проведенное по заказу Рыбного союза и ретейлеров.

Реальное потребление рыбы в РФ с 2012 года - не более 12,9 кг в товарном весе на человека. При этом статистика с 2013 года стала учитывать среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов в живом весе (в сырце), что не соответствует реальному потреблению.