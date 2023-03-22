Женское или бабское кино?.. кино москва митина Конечно, в канун всемирного праздника женской эмансипации рука сама тянется написать о «женском кино» - во всём мире этим термином обозначают кино о женских проблемах, снятое для женской аудитории. Однако в нашей стране, в отличие от всего остального мира, такой жанр никогда не был в чести - там, где реальное равенство полов не мечта, а воплощённая реальность, «гендерное кино» неизбежно превращается в «кино для домохозяек». В российском лексиконе «женское кино» - это просто кино, снятое режиссёрами-женщинами (сейчас стильно, модно и молодёжно писать «режиссёрками», но мы не поклонники феминитивов), их всегда в отечественном кинематографе было немало, и они яркими звёздами вошли в киноисторию - Надежда Кошеверова, Лариса Шепитько, Кира Муратова, Татьяна Лиознова, Динара Асанова, Алла Сурикова, Светлана Дружинина не уступают своим коллегам-мужчинам ни в профессионализме, ни в творческой одаренности, и уж точно не менее любимы зрителями. Современное российское киноискусство выдвинуло целую плеяду женщин-кинодокументалисток - Марина Разбежкина, Галина Леонтьева, Наталья Гугуева, Екатерина Ерёменко задают тон в отечественном и мировом неигровом кино. Тем не менее, дотошные киноведы посчитали, что в мире на несметные тысячи кинорежиссёров, работавших, например, на заре кинематографического искусства в немом кино, женщин было от силы сотни полторы, а это был общепризнанный «золотой век» женской режиссуры. Сохраняется ли такое соотношение в кино звуковом? На мой взгляд, вряд ли - гендерная эмансипация так же сказывается на доступе к миру киноискусства, как и к любой другой профессии. И здесь кинематографическая «социология» чётко коррелирует с социологией обычной: количество женщин на любых руководящих должностях - а режиссёр это по определению руководитель, управляющий огромным творческим коллективом, - всегда больше в обществе реального полового равноправия, чем в социуме, заточенном под мужчину, под его интересы, потребности и возможности.



Вроде, внесли терминологическую ясность? И тем не менее, многие пишущие о кино с упорством, достойным лучшего применения, женским кино называют изобилие кинолент последних лет «о нелёгкой бабской доле». С исчезновением советского производственного кино, породившего яркий типаж женщины-труженицы, женщины – создателя нового мира, с эталонными красавицами-горожанками а-ля Любовь Орлова и классическими красавицами-колхозницами а-ля Марина Ладынина женская проблематика изрядно измельчала. Новое российское «бабское кино» - это особый жанр, тут нет никакой прямой корреляции с гендером режиссёра, . В последнее время отечественный кинематограф, перекормивший зрителя стрелялками, прямо-таки фонтанирует, оргазмирует бабским. Претензии на феминистское высказывание зачастую оборачиваются набором сексистских штампов: все мужики сволочи, от баб им только одного и надо (а чаще всего уже и этого не надо), а баба тянет весь мир на себе, - и в горящую избу, и коня на скаку, «вас тут таких много, а я одна», чёртов ПМС.



Не свободны от стереотипов даже лучшие образцы нового российского «бабского кино» - в симпатичной гендерной комедии «Давай разведёмся!» (полнометражный режиссёрский 2019 года дебют Анны Пармас, снятый по сценарию Марии Шульгиной, Елизаветы Тихоновой и самой Пармас, чисто женский коллектив, так что кино не только «бабское», но и стопроцентно «женское»)) героиня Анны Михалковой узнаёт об измене мужа не по его изменившемуся поведению, а изучив неосторожно оставленный на видном месте гаджет. Усталая гинекологиня 40+ с профдеформацией, утомившись копаться в чужом сокровенном, безуспешно пытается копаться в себе. Режиссёр Пармас отдает главную роль Михалковой, а роль её ухажера-мента - Федору Лаврову, воспроизводя актерский дуэт, чуть раньше сложившийся в киноновелле про свингеров из цикла «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян - и там, и там Михалкова обезоруживающе органична, естественна, узнаваема в образе «бабы из соседнего подъезда с проблемной личной жизнью». Михалкова вообще одна из немногих, кому удаётся на экране смотреться «одной из нас» - на фоне холодных целлулоидных кукол с подиумов она выглядит живой, тёплой, из плоти и крови.



Совсем по-другому тема супружеского адюльтера обыгрывается в «Верности» (2019), снятой женским творческим тандемом - режиссёром Нигиной Сайфуллаевой, одной из главных знамён российского кинофеминизма, и сценаристом Любовью Мульменко. Эротическая драма о женском промискуитете взрывает традиционное для родного Отечества распределение гендерных ролей («он изменяет, она страдает») - героиня Евгении Громовой пускается во все тяжкие, пытаясь оправдать перед самой собой своё поведение мнимой, придуманной изменой мужа. Поклонники творчества Сайфуллаевой отмечают отсутствие какой-либо назидательности и менторства, но в её фильмах обычно отсутствует мораль как таковая, - сама режиссёр в своих интервью признаётся, что ей гораздо интереснее с максимальной откровенностью показать сцены секса, не опускаясь до порнографии, но в то же время избавившись от обычных для такого видеоряда условностей. Пока зритель пытается примерить экранную ситуацию на себя и ищет неразличимый глазом моральный закон, режиссёр Сайфуллаева переживает, что никто не обращает внимания на «мужской палец в попе героини» - выстраданный ею новаторский художественный приём.



Классический, хрустальный образец женского/бабского кино - проект, придуманный и реализованный в 2020 году продюсером Юлией Мишкинене, альманах короткометражек «Очень женские истории»: пять новелл, снятых четырьмя женщинами-режиссёрами - Натальей Меркуловой, Оксаной Михеевой, Ликой Ятковской, Анной Сарухановой и примкнувшим к ним Антоном Бильжо, считающим себя специалистом именно по «бабскому кино». Сексистам, мачистам, диванным киноэкспертам в вытянутых трениках лучше остаться дома - они ничего не поймут и только зря потратят время.



Изначально задумка Мишкинене и Меркуловой была несколько иной. Меркулова сняла великолепную, выше всяких похвал, короткометражку «Сёстры» с бесподобным дуэтом двух Викторий - Исаковой и Толстогановой. На любом фестивале короткометражного кино успех был бы гарантирован, но для широкого проката - неформат, поэтому было решено «доснять» еще несколько и нанизать их одну на другую в сборник, до полного метра. Увы, даже не будучи в курсе этой предыстории, любой зритель легко о чем-то подобном догадается - новеллы получились весьма неравнозначными, и даже то, что «Сестёр» в итоге «спрятали» в середину альманаха, не оставляет сомнений в том, что тут главное, а что гарнир. В центре каждой короткометражки - женский дуэт.



Первая новелла Оксаны Михеевой «Эс как доллар, точка, джи», в отличие от остальных гиперреалистических мини-лент - юмористическая, пародийная антиутопия: в дивном новом мире закутанные по самые брови тётки арендуют мужей в футуристических МФЦ, где условия контракта зависят от твоего поведения: выполняешь все предписания - получишь молодое мясо в возрастном интервале от 30 до 45, в чем-то провинилась - понизят категорию, и сиди, листай каталог с дедулями семьдесят плюс. Перехитрить эту оруэлловщину пытается героиня Анны Михалковой, после нудного бодания с системой сама завербовавшаяся в сотрудницы конторы и получившая возможность не носить уродливый хиджаб, зыркать стеклянным глазом, нажимать на кнопки и самой ломать человеческие судьбы. Всё это, разумеется, во имя того, чтобы продлить самой себе аренду лысого и ушастого хмыря-муженька (Сергей Фролов), который не прочь бы сменять утратившую товарный вид жёнушку на что-нибудь посвежее. Дурная бесконечность в космических интерьерах: заимев стеклянный глаз, героиня становится неотличимой от глумившейся над ней ранее грымзы-чиновницы (Кристина Бабушкина), а открывшиеся широкие возможности выбора партнера пропадают всуе, ибо ничто, кроме собственного мужа, который объелся груш, ей и в голову не приходит.



Второй мини-рассказ Лики Ятковской «Уроки рисования для взрослых» - банальная до зубовного скрежета зарисовка о двух женщинах, любящих одного мужика, 40-летней красавице-жене (Любовь Толкалина) и 26-летней любовнице (Лукерья Ильяшенко). Обманутая супруга пытается подружиться с молодой кралей, памятуя о том, что месть - блюдо, которое подают холодным. Пока новоиспечённые подружки в школе рисования малюют уставших от жизни натурщиц с целлюлитом и обвислыми сиськами (на контрасте - свеженькие и задорные сиськи Ильяшенко), пьют вино и сплетничают на здоровенной кровати-траходроме, зритель ждёт острой и леденящей кровь развязки. На выходе же - типично бабская «месть»: выманить ничего не подозревающую разлучницу на улицу и торжественно проехать мимо её носа на машине вместе с ни разу не заслуживающим никаких подобных страстей и точно так же ни о чем не подозревающим объектом соперничества. В чем кайф от такой мести, понятно, наверно, только самодовольно ухмыляющейся героине. Вся история - ничем особо не выдающаяся попытка в полумиллионный раз рассказать о бабской глупости, закомплексованности, низкой самооценке и лицемерии.



«Стиралка» Антона Бильжо - ещё более банальная до оскомины фантазия о двух подружках, разбитной и не просыхающей дуре-блондинке с рефлексами инфузории-туфельки (Анна Слюсарёва («Слю») и куда более правильной брюнетке, а в сравнении так просто моралистке с повадками училки (Диана Дэлль), каждая из которых недовольна своей личной жизнью, правда, одна готова удариться во все тяжкие, а другая всё-таки ещё не совсем готова. Как и в первых двух короткометражках, и тут есть унылая, абсолютно бесполезная мужская фигура - брюнеткин «муж - объелся груш» (правильный и блёклый до зевоты Петар Зекавица), а счастья нет. Залитое вином и ещё Бог знает чем красное платье можно прокрутить в стиралке, а собственную никчёмность и убогость не выстираешь, придётся донашивать.



«Выставка» Анны Сарухановой - мини-эссе с претензией на психологичность и с замахом на «современное искусство»: главная героиня, как водится, мужиком брошенная и закомплексованная (юная Полина Виторган), ведя бесконечный диалог со своим внутренним «я», участвует в выставке боди-арта: молодые люди – живые статуи, затянутые в прозрачно-телесную сеточку с эффектом наготы, принимают эффектные позы перед глубокомысленно-безмолвными зрителями. И тут нагромождение банальностей - разумеется, здесь же подрабатывает живой статуей проклятая соперница (Анфиса Черных), и главная героиня, вместо того, чтобы переключиться на ушастого коллегу по инсталляции или хотя бы выцарапать разлучнице глаза, отправится с ней дружески перемывать кости объекту общей страсти. Бабская дружба, как и бабская вражда - явление целиком иррациональное, и любой психоанализ тут бессилен.



На фоне этих милых, но, в общем, ни на что не претендующих безделиц резко выделяется положившая начало всему проекту короткометражка «Сёстры» Натальи Меркуловой - гиперреалистичный, физиологичный до мурашек рассказ о молодой алкоголичке (Виктория Исакова) и её преданной, мучимой комплексом вины и массой прочих комплексов старшей сестре (Виктория Толстоганова), пытающейся вытянуть близкого человека из страшного омута, всё сильнее затягивающего на дно. Смотрится это на одном дыхании, на оголённых нервах, а для зрителя, имеющего тяжкий опыт жизни в семье с алкоголиком, здесь узнаваемо всё, знакомо до физической боли, - каждая интонация, каждая фраза, каждая физиологическая реакция, каждый симптом этой адской заразы. Кто когда-нибудь бегал по городу с выскакивающим из груди сердцем в поисках ушедшего в запой близкого, находил, с десятой попытки привозил его в холодную, похожую на тюрьму наркологию, опять разыскивал сбежавшего оттуда почти голышом, в сотый раз выслушивал пустые обещания, мучился, винил во всём себя и доходил в этой муке почти до самоуничтожения, тот поймёт, насколько мощно, фотографически точно, на разрыв аорты снята трагедия опустошения, распада личности и умирания вместе с жертвой зависимости человека, который любит и приносит себя в жертву не желающему выкарабкиваться из ада близкому. Актёрский дуэт двух Викторий - стопроцентная кастинговая удача, поистине грандиозная работа. А вот проект в целом не вышел органичным: за вычетом «Сестёр» «Очень женские истории» могли бы стать злобно-издевательским феминистским мужененавистническим киноэкзерсисом, но в итоге смотрятся эклектичной, сшитой из разных кусков подборкой историй о женских комплексах, фобиях и зависимостях.



Снятая с претензией на социальную драму беспросветная чернуха Натальи Кудряшовой «Герда» (2021), вроде бы, про наши дни, но своей сумрачной стилистикой напоминает кино «проклятых девяностых». Типичная история двойной жизни в унылом провинциальном городе-призраке - худосочная студентка соцфака с лицом и телом подростка (весьма многообещающий кинодебют минской модели Анастасии Красовской) по ночам подрабатывает в стриптиз-клубе, непостижимым образом ухитряясь сохранить физиологическую нетронутость и не заразившись присущими своим коллегам по ремеслу пороками. Мужской мир, как в любом феминистском киноманифесте, - вместилище всего грязного, гнусного, отвратительного: мир психологического и сексуального насилия, наживы, жестокости и лицемерия. Бесплотно-прозрачная, с приглушёнными эмоциональными реакциями героиня как бы парит над неприглядной реальностью, не пытаясь вырваться из порочного круга, но и не сливаясь с липким антуражем ночного заведения. Внешне иной предстаёт героиня другой чернушной драмы - «Кэт» Бориса Акопова (2022), про секс-эскортницу с ребёнком на руках и отсутствием возможности хоть какого-то жизненного выбора - долги надо отрабатывать, а сытая, пресыщенная, эмоционально глухая столичная публика безжалостна к чужакам и изгоям. Ночная бабочка Кэт (вторая роль начинающей Анастасии Кувшиновой) могла бы стать ярким портретом позорного социального явления, диагнозом и приговором ему, если бы не сценарная рыхлость и не схематизм в подаче центрального образа.



Сериальный режиссер Константин Статский экранизировал пьесу Ярославы Пулинович «Жанна» о self-madewoman, выжившей в криминальном водовороте девяностых, но так и не нашедшей личного счастья (прицельно точное попадание в образ Ксении Раппопорт). Прошедшая закалку в лихие годы роковая женщина, оскорблённая изменой молодого любовника, способна на всё, и её совершенно не смущает, что под её карающий меч могут попасть и другие, не повинные ни в чем люди. Для Раппопорт роль женщины-вамп уже привычна, а для режиссёра бизнесвуменша Жанна - олицетворение истории всей страны, после тёплого и мягкого социалистического спокойствия брошенной в обжигающую ледяную стихию капитализма. Мотив мести уязвлённой женщины недвусмысленно отсылает нас к образу Медеи, но до античной трагедии «Жанне» с её драматургическими огрехами и заштампованностью явно далековато.



В отличие от Константина Статского, Александр Зельдович свою «Медею» (2021) презентует именно как современную интерпретацию античной трагедии Еврипида. Картина получила приз молодёжного жюри на Международном кинофестивале в Локарно с формулировкой: «За эффектную современную версию трагедии Еврипида, не искажающую её поэтики. За эстетическую скрупулёзность режиссуры, чистоту и отточенность изображения, суровую красоту пейзажей, которые соответствуют трагическому величию оригинального текста». Трудно себе представить, какое представление о еврипидовой поэтике и эстетике имели члены молодёжного жюри Локарно, но лично у меня от увиденного осталось ощущение омерзения, физиологического отвращения, и если режиссёр рассчитывал на такой эффект, то ему всё удалось. В "Медее" отвратительно всё, причем надо уметь превратить красавицу Тинатин Даллакишвили в тошнотворное чудовище, уметь красивейшие ландшафтные съёмки сделать апокалиптическими, уметь гламурную глянцевую эротику превратить в животные случки (тоже глянцевые, но от этого не менее мерзкие), уметь высокую античную трагедию низвести до видеофиксации поведения тупой шалавы с интеллектом креветки и условными рефлексами гориллы. Забавно, что сам режиссёр говорит о своем фильме: «Это самая феминистская картина, которую вообще можно себе представить, осанна женщине». Думаю, израильтяне, оказавшие Зельдовичу финансовое вспомоществование (сам Зельдович в интервью говорит, что хотел воспеть страну, с которой ощущает генетическое родство), должны испытать как минимум недоумение - Израиль в фильме предстаёт неуютным пыльным недогосударством, основанным на сегрегации, ненависти, скупердяйстве, абсолютно непригодным для жизни, воплощённым прибежищем Танатоса, и даже лунный пейзаж, открывающийся со стен Масады, не вызывает ничего, кроме некрофильского ужаса.



А вот «женские фильмы» одной из лучших представительниц постсоветского реализма, певицы российской глубинки Ларисы Садиловой, в объективе камеры которой всегда простой человек, самый обычный, негламурный, «бабским кино» никак не назовёшь. Поначалу специализировавшаяся на остропроблемных рассказах об обездоленных, люмпенизированных, вычеркнутых из жизни Садилова в 2013 году снимает, пожалуй, первый в своей биографии гиперреалистический фильм не на грани фола - «Она». Отказ от спекулятивного "закошмаривания" зрителей делает видеоряд постоянно балансирующим на грани художественного и документального кино, что, безусловно, повышает доверие к происходящему на экране. Семнадцатилетняя Майя убегает из далекого Таджикистана в Москву, пополняя многомиллионные ряды нелегальных мигрантов. Читатель ждёт уж рифмы "розы" - Майю должны обязательно ограбить, избить и изнасиловать коллеги по вещевой барахолке, любимый, ради которого, собственно, она и приехала из кишлака, должен обязательно оказаться подонком и бросить Майю, предварительно её обрюхатив, а ощущение одиночества в большом городе и утрата смысла жизни и всех жизненных перспектив должны увенчать образ "лишнего человека". Но ничего этого не происходит - любимый оказывается человеком благородным, верные подруги и товарищи по несчастью помогают справляться со всеми трудностями адаптации к московской жизни. Исполнительница главной роли Нилуфар Файзиева подкупает лаконизмом и скупостью средств кинематографической выразительности, крайне мало разговаривая в кадре, но при этом буквально заполняя его своим лучезарным обаянием.



Лариса Садилова - настоящий визуальный антрополог: главная её задача, которой подчинён выбор художественного метода - понять человека. В кадре - ничего лишнего, нет погони за эффектами и вычурностью киноязыка. Документальность происходящего на экране подчёркивается выбором тематики, времени и действия. Зачастую герои Садиловой - её земляки: родившаяся в Брянске режиссёр облюбовала для своих кинозарисовок маленький живописный Трубчевск Брянской области, перемешивая на экране профессиональных актеров с киногеничными местными жителями. Герои истории «Однажды в Трубчевске» (2019) - реальная влюбленная пара, много лет встречавшаяся в фуре на трассе Брянск - Москва (выразительный актерский дуэт упруго-наливной Кристины Шнайдер и лаконично-молчаливого Егора Баринова). В селе скрыть отношения практически невозможно, и рано или поздно герои встанут перед необходимостью выбора - начать ли жизнь с нуля, повинуясь страстям, или вернуться в тихую и надёжную семейную гавань. «Огород» (2022) - очаровательная история о поисках женского счастья, которым все возрасты покорны - снимался в трех русских областях, Курской, Брянской и Смоленской, и изначально создавался под Валентину Теличкину, воплощение типажа русской женщины, живущей в городе, но не теряющей связи с родной землёй. На склоне лет создать новые отношения неимоверно сложно, особенно, если твой избранник несвободен - героиня предпочтёт устойчивость и размеренность запоздалым романтическим потрясениям. Лариса Садилова, которой удаётся открывать зрителям новых, незнакомых актёров, пригласила на главную мужскую роль пожилого ухажёра героини Юрия Кутафина, курского артиста разговорного жанра, и это очень точная находка. Другая безусловная актёрская удача - острохарактерная Ольга Лапшина, сыгравшая сестру главной героини и одновременно её антипода, властную, капризную, эгоистичную тётку, заполняющую собой всё пространство и не оставляющей окружающим никакого шанса, - до боли знакомый образ.



Фильм Авдотьи Смирновой «Плотник» (2022) о трагедии супругов, узнавших о неизлечимой болезни сына, не банален с точки зрения гендерных ролей: гораздо чаще в подобных сюжетах эксплуатируется тема одиночества и героизма женщины, оставшейся наедине с трудностями после того, как муж перед ними спасовал. В «Плотнике» всё как раз наоборот - герой (филигранная роль Сергея Уманова) стоически борется за жизнь ребёнка, не останавливаясь ни перед чем, тогда как мать (Анна Рыцарева) теряет надежду и потихоньку погружается в безумие. Непривычно видеть Анну Рыцареву, обычно играющую девиц легкомысленных и легковесных, в роли Маши - она пугающе достоверна, сплошной комок боли, ненаигранного ужаса перед неизбежным. Мало кому удается рассказать о неминуемой смерти без спекулятивного пафоса - за семь лет до Смирновой это получилось у Павла Руминова в «Я буду рядом», вполне заслуженно выигравшем гран-при Кинотавра, открывшем новую тему для российского кино - бессилие человечества перед онкологическими заболеваниями и растущая онкофобия, которая долго ещё будет в числе острых проблем без каких-либо видимых перспектив решения. Молоденькая мать-одиночка (пронзительная роль Марии Шалаевой), узнав о своей неизлечимой болезни, тратит отпущенное ей время на поиск новых родителей для шестилетнего сына. Марии Шалаевой удается, казалось бы, невозможное - показать медленное, мучительное умирание человека не плаксиво, не фальшиво, не мрачно-беспросветно, не мелодраматически, а очень, с одной стороны, светло и по-доброму, а с другой стороны, со всей правдивой безжалостностью, когда весь фильм ждёшь чудесного исцеления, и в то же время, понимаешь, что его не будет, потому что чудес не бывает. И лишь великая любовь к своему ребенку и чувство материнского долга способны сделать последние дни жизни светлыми, наполненными и осмысленными.



Нелишне будет вспомнить, что сама Мария Шалаева в прошлом году разразилась полнометражным режиссерским дебютом, снятым на мобильный телефон - «Синдром жизни» о пожилой женщине, пересмотревшей взгляды на мир после потери мужа, задумывался специально под Светлану Немоляеву, блестяще сыгравшую главную героиню.



Вроде бы, список отечественных фильмов о «нелёгкой бабской доле» даже навскидку выглядит солидным. Но вот вам интересный факт: в преддверии 8 марта социологи презентовали опрос, какие лучшие фильмы о женской судьбе могут назвать зрители. Результаты, прямо скажем, не поразили - на первом месте с огромным отрывом оскароносная «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, на третьем месте он же со своим знаменитым «Любовь и голуби», а между ними вообще чулюкинские «Девчата» 1962 года выпуска. Заставляет задуматься….



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