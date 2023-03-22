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Московский листок

На какую мафию работает правящая Россией тусовка

Опубликовано 22.03.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Прямо на заседании Думы депутат Делягин назвал правящую мафию - мафией.

 



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