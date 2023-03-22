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Московский листок

Пушкинский музей возглавит бывшая сотрудница МВД

Опубликовано 22.03.2023 в разделе комментариев 0

культура тупость
Пушкинский музей возглавит бывшая сотрудница МВД

Елизавета Лихачева, ранее возглавлявшую Музей архитектуры им. Щусева, кандидат на руководителя главного художественного музея страны.

Причина проста - ушедшая Марина Лошак мало того, что украинка из Одессы, так она еще мать и тетя врагов народа Монгайт и Лошака. Разве может такой человек развешивать картины в музее?

Что касается Лихачевой, то ещё в 2017 году Лихачеву просили не назначать в Музей архитектуры, потому что профильное образование она получила лишь в 36 лет, не имеет ученой степени, научного опыта и какого-либо веса в профессиональной среде.

Eщё одна интересная деталь: в начале 2000-х Лихачева работала а молодежном прокремлевском движении «Идущие вместе» ясно, что вместе они шли с Путиным, с кем еще... После его роспуска ее перевели на работу в МВД. А теперь вот в музей художественный. Куда ж еще? Место омбудсмена занято целым генералом МВД. Ну, не в балет, и на том спасибо...

Могли б хоть Пучкова назначить, который Гоблин. Он тоже бывший мент. Но хоть более-менее интеллигентный человек, знаток обсценной лексики...

А.Б.



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