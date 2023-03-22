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Московский листок

Путин считает обедненный уран "ядерным компонентом"

Опубликовано 22.03.2023 в разделе комментариев 1

Путин считает обедненный уран "ядерным компонентом"

Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом, заявил Путин.

«Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны заявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обеднённым ураном. Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле», — сказал Путин по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — отметил Путин.

Спору нет, сердечники из обедненного урана - очень вредная штука, сильно отравляющая как тех, кто с ними работает, так и окружающую среду. Но "ядерным компонентом" обедненный уран все же не является ни к коей степени.

Главковерху ядерной державы неплохо бы поглубже разбираться в данном вопросе.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .4 написал 22.03.2023 11:05
Все просто Баранов.Плешивое плюгавое кацапорылое ху...й.до это не знает,но тебе сообщаю о том,что Великобритания,единственная страна НАТО использующие танки с нарезными орудиями,вместо гладкоствольных.Так вот.Для компенсации пробивных способностей при использовании бронебойных снарядов,в нарезных орудиях и применят снаряды с наконечниками из обедненного урана.И я не понял Баранов.Почему нет "разгромной статьи" о передаче нам истребителей МиГ-29?Тебе,как бывшему топ.менеджеру МиГ будет интересно узнать о том,что у нас на выходе двигатель для ремоторизации МиГ-29 которые нам передают бывшие страны Варшавского договора и США.Всего нам передадут примерно 100 бортов.С учетом ремоторизации и модернизации до уровня МиГ-29МУ1 и МиГ-29МУ2 нам этих самолетов лет на 30 хватит,ибо ни чего более современного в мире в этом классе самолетов нет,и кроме Ф-35 даже не просматривается.Это не говоря о том,что двигатель АИ-222-40 для ремоторизации Су-25 которые нам передает Македония готов.Ну и наши конструктора готовы создать аналог Ф-22,конечно без спутниковой составляющей при наличии заказа.И кстати.Как я тебя и предупреждал,новейший ударный турецкий вертолет типа АН-64 будет оснащен,точнее уже оснащен нашими двигателями.Вот одного я понять не могу Баранов,и ни кто в Украине не может.Как же это мы вас,недочеловеков кацапорылых низшей расы (кацапопитеков)практически 300 лет считали почти нормальными людьми.Может разъяснишь
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