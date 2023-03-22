Путин считает обедненный уран "ядерным компонентом"

Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом, заявил Путин.

«Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны заявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обеднённым ураном. Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле», — сказал Путин по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — отметил Путин.

Спору нет, сердечники из обедненного урана - очень вредная штука, сильно отравляющая как тех, кто с ними работает, так и окружающую среду. Но "ядерным компонентом" обедненный уран все же не является ни к коей степени.

Главковерху ядерной державы неплохо бы поглубже разбираться в данном вопросе.

А.Б.