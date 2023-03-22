В российском бизнесе рухнула прибыль

Во второй половине 2022 года прибыль крупных и средних российских компаний рухнула на 45,4 процента в годовом выражении. Падение стало рекордным с первого полугодия 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса предприятия были закрыты на локдаун. Такие подсчеты сделали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом за прошлый «санкционный» год предприятия заработали 25,93 триллиона рублей. Финансовый результат бизнеса просел почти на 13 процентов к 2021 году, когда прибыль компаний выросла в 2,6 раза, до 29,66 триллиона рублей, на фоне восстановления экономики после пандемии.

А сейчас вдобавок не скажешь точно, сколько на самом деле стоит этот рубль? И в чем считать эти прибыли или убытки?

А.Б.