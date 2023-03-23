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Пускать профсоюз на завод - запрещено

Опубликовано 23.03.2023 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе

рабочие капитализм
Пускать профсоюз на завод - запрещено

Продолжается противостояние на АЗ «Урал».

20 марта 2023 года в Миасском городском суде (Челябинская область) прошло третье судебное заседание по иску независимого профсоюза АО "АЗ "Урал" СПР к недобросовестному работодателю. Профсоюз требует обеспечить допуск председателя первичного отделения Анатолия Банных на предприятие.

 

Напоминаем, 21 июня 2022 года Анатолия Банных уволили (в настоящее время профсоюз добивается отмены этого увольнения через суд).

Отметим, что по закону (статья 370 ТК РФ) Анатолия Банных всё равно должны были пускать на предприятие (как председателя профсоюза), но не для того его увольняли.

 

Банных обратился в прокуратуру. Прокуратура вынесла протест (31 октября 2022 года).

Работодатель некоторое время думал, а 20 января 2023 года издал постановление о пропускном режиме,

в соответствии с которым представителя профсоюза как бы пропускают, но он (представитель) обязан предоставить сведения о задачах своего посещения и список рабочих мест, которые планирует посетить, причём, о посещении необходимо предупреждать заблаговременно (в общем, чтобы если что совсем не так, можно успеть перед инспекцией затереть следы).

Ещё работодатель требует список всех членов профсоюза (учитывая увольнение самого Анатолия Банных, а также другие произошедшие на АЗ «Урал» события, понятно, почему профсоюз не хочет предоставлять данный список, на что, кстати, имеет полное право по закону РФ).

 

«В законе написано, что работодатель должен предоставить допуск на рабочие места и нигде не написано, что для этого нужно пройти дополнительные процедуры», – комментирует ситуацию Анатолий Банных.

 

Следующее судебное заседание состоится 18 апреля в 16:00. Ожидается выступление прокурора. Посмотрим, что прокуратура скажет на этот раз.

 

Напоминаем, у менеджмента АЗ «Урал» есть причины не желать инспекции со стороны профсоюза. Так, 31 января 2022 года, во время выгрузки металлолома был придавлен металлической конструкцией 33-летний стропальщик. Вызванная скорая помощь не смогла спасти ему жизнь. Причина трагедии - неправильная организация производства работ.

А 17 декабря 2022 года работник прессового цеха потерял глаз. Причина — опять же, скверная организация работ. Понятно, что при таких условиях надзор со стороны независимого профсоюза, ну, совсем-совсем не нужен.

 

Отметим также, что работодатель добивается не только того, чтобы профсоюз не ходил на завод. Он хочет ещё, чтобы работники не ходили в профсоюз. Даже в интернете. Так, в настоящее время, работников АЗ «Урал», подписанных на сообщество " Независимый профсоюз", начали вызывать на «беседу» в так называемую дирекцию по защите ресурсов.

 

Очередное обострение отношения работодателя к профсоюзу началось после того, как председатель профкома Банных А. В. обратился в прокуратуру города по поводу законности отмены доплат за работу в вечерние смены (данная доплата гарантирована коллективным договором).

Да, нарушениями техники безопасности менеджмент АЗ «Урал»не ограничивается.

 

 

Наша редакция отслеживает дальнейшее развитие событий.

 

 



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