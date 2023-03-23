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Московский листок

Медведев заявил, что Украина является частью российской территории

Опубликовано 23.03.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Медведев заявил, что Украина является частью российской территории

«Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, в связи с некоторыми геополитическими и историческими событиями России и Украине пришлось «жить в разных квартирах».

Однако, подчеркнул политик, эти границы между двумя странами являются «выдуманными».

Ну, в философском смысле все границы на свете являются выдуманными. Однако для их пересечения выдуман определенный порядок, и нарушать его не рекомендуется.

Но что имел в виду Медведев, когда говорил о вполне определенных границах? Что целью СВО является упразднение украинско-российской границы?

Мы еще помним былинные времена, когда видимой границы между Россией и Украины не было. Но она была, поскольку УССР считалась суверенным государством, членом ООН. Времена, когда Украина была просто группой российских губерний, не помнит уже никто.

Так что он имел в виду?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Все мне, мне одному! )))
Шаркот написал 23.03.2023 09:57
В Римскую империю входило почти все )) В монгольскую входила сама Московия. В Британскую - у этих рекорд. Но мозги московцев пострадали сильнее других. Распирает самомнение.
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