Медведев заявил, что Украина является частью российской территории

«Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, в связи с некоторыми геополитическими и историческими событиями России и Украине пришлось «жить в разных квартирах».

Однако, подчеркнул политик, эти границы между двумя странами являются «выдуманными».

Ну, в философском смысле все границы на свете являются выдуманными. Однако для их пересечения выдуман определенный порядок, и нарушать его не рекомендуется.

Но что имел в виду Медведев, когда говорил о вполне определенных границах? Что целью СВО является упразднение украинско-российской границы?

Мы еще помним былинные времена, когда видимой границы между Россией и Украины не было. Но она была, поскольку УССР считалась суверенным государством, членом ООН. Времена, когда Украина была просто группой российских губерний, не помнит уже никто.

Так что он имел в виду?

А.Б.