Медведев заявил, что Украина является частью российской территории

«Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России», — цитирует его РИА Новости.
По словам Медведева, в связи с некоторыми геополитическими и историческими событиями России и Украине пришлось «жить в разных квартирах».
Однако, подчеркнул политик, эти границы между двумя странами являются «выдуманными».
Ну, в философском смысле все границы на свете являются выдуманными. Однако для их пересечения выдуман определенный порядок, и нарушать его не рекомендуется.
Но что имел в виду Медведев, когда говорил о вполне определенных границах? Что целью СВО является упразднение украинско-российской границы?
Мы еще помним былинные времена, когда видимой границы между Россией и Украины не было. Но она была, поскольку УССР считалась суверенным государством, членом ООН. Времена, когда Украина была просто группой российских губерний, не помнит уже никто.
Так что он имел в виду?
А.Б.
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Шаркот написал 23.03.2023 09:57