Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ВОЗ сообщила об очень высоком риске распространения холеры в мире

Опубликовано 23.03.2023 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства холера
ВОЗ сообщила об очень высоком риске распространения холеры в мире

Как отмечает ВОЗ в опубликованном в ночь на четверг информационном бюллетене, по состоянию на 20 марта из 24 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания.

Новые вспышки были зарегистрированы в начале года в Замбии, Зимбабве, Танзании, ЮАР, а также в регионе Африканского Рога.

"Общая способность реагировать на многочисленные и одновременные вспышки продолжает испытывать напряжение ввиду глобальной нехватки ресурсов, включая нехватку оральной вакцины от холеры", - отмечается в сообщении ВОЗ.

Особую обеспокоенность у организации вызывает высокая смертность, многие страны "сообщили о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы", сообщила ВОЗ.

В 2021 году средний показатель летальности составил в среднем в мире 1,9%, а в Африке - 2,9%, что представляет собой "значительное превышение допустимого уровня", составляющего менее 1%, и "является самым высоким показателем, зарегистрированным более чем за десятилетие", отмечается в сообщении.

А мы говорим о новых заболеваниях, когда даже к вспышке банальной холеры мир не готов.

Кстати, ряд южных регионов РФ всегда считался угрожаемым по холере, и именно оттуда сейчас идут контакты с пораженными эпидемией африанскими странами в рамках "зерновой сделки"...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
Презервативы с дырочками
Презервативы с дырочками
21.03.2023
На какую мафию работает правящая Россией тусовка
На какую мафию работает правящая Россией тусовка
22.03.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Чего это я Россию не люблю? (0)
Арест за недопоставки - первый пошел (0)
ВОЗ сообщила об очень высоком риске распространения холеры в мире (0)
Медведев заявил, что Украина является частью российской территории (1)
В российском бизнесе рухнула прибыль (3)
Путин считает обедненный уран "ядерным компонентом" (17)
Пушкинский музей возглавит бывшая сотрудница МВД (8)
На какую мафию работает правящая Россией тусовка (2)
Женское или бабское кино?.. (7)
Задержание Веры Шиховой у приёмной Москальковой (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss