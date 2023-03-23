ВОЗ сообщила об очень высоком риске распространения холеры в мире

Как отмечает ВОЗ в опубликованном в ночь на четверг информационном бюллетене, по состоянию на 20 марта из 24 государств продолжали поступать сообщения о новых случаях заболевания.

Новые вспышки были зарегистрированы в начале года в Замбии, Зимбабве, Танзании, ЮАР, а также в регионе Африканского Рога.

"Общая способность реагировать на многочисленные и одновременные вспышки продолжает испытывать напряжение ввиду глобальной нехватки ресурсов, включая нехватку оральной вакцины от холеры", - отмечается в сообщении ВОЗ.

Особую обеспокоенность у организации вызывает высокая смертность, многие страны "сообщили о более высоких показателях летальности, чем в предыдущие годы", сообщила ВОЗ.

В 2021 году средний показатель летальности составил в среднем в мире 1,9%, а в Африке - 2,9%, что представляет собой "значительное превышение допустимого уровня", составляющего менее 1%, и "является самым высоким показателем, зарегистрированным более чем за десятилетие", отмечается в сообщении.

А мы говорим о новых заболеваниях, когда даже к вспышке банальной холеры мир не готов.

Кстати, ряд южных регионов РФ всегда считался угрожаемым по холере, и именно оттуда сейчас идут контакты с пораженными эпидемией африанскими странами в рамках "зерновой сделки"...

А.Б.