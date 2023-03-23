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Московский листок

Арест за недопоставки - первый пошел

Опубликовано 23.03.2023 в разделе комментариев 0

война россия
Арест за недопоставки - первый пошел

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 мая бизнесмену Малику Гайсину по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

Расследование связано со срывом гособоронзаказа предприятием, в котором Гайсин занимает должность гендиректора - завода «Исеть», расположенного в городе Каменск-Уральский Свердловской области.

Предприятие занимается производством электрических и оптических соединителей для оборонно-промышленного комплекса.

Бизнесмен участвовал в выборах губернатора Свердловской области. С 1995-го по 1999 год он был депутатом Госдумы. И, видимо, тогда претензий к нему по оборонному заказу не было.

Но теперь мы хоть знаем, кто виноват в проблемах на фронте - не генералы, а Гайсин, недопоставивший армии электрических и оптических соединителей...

А.Б.



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