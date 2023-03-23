Чего это я Россию не люблю?

Вот пишут в комментах, что-де Россию я почему-то не люблю... А она меня сильно любит? Вообще всех нас, кто не мент, не гебист и не вор - она любит? И в чем это выражается, интересно?

Вот, говорят, Россию спасла команда Примакова-Маслюкова. Был я в этой команде. И что мне за это положено от спасенного Отечества? А ничего! Ни-че-го! Даже "спасиба". Вот укол сделать в задницу, и то 300 рублей. Про пенсии и прочее даже не говорю. Обычная, даже меньше московской, хоть живу в Москве, здесь и родился, и работал...

Может, я ветеран тех войн, в которых принимал участие? Нет. Солдат, который мне кашу в столовой подавал - тот ветеран. А я мимо проходил, туризмом занимался...

Вот 30-го зовут в суд опять, чего-то опять я задолжал России по мелочи...

Или вот Буденновск. Думаете, как-то отметили? Нет, сами себя, кто под ногами путался, отметили. А я вот не удостоился... Мне даже командировочное удостоверение Басаев отмечал - героев из антитеррористического штаба днем с огнем было не сыскать... Но сейчас все орденоносцы, как же... Герои.

Особенно прокурорские, которым я с полгода потом ходил показания давать. В принципе, сейчас бы посадили обязательно. Они и закон недавно приняли - добровольная сдача в плен - до 10 лет. А если добровольно пошел в заложники, так это оно самое и есть.

Я и на Донбассе довольно много времени провел, пока всех, с кем имел дело, не поубивали при разных загадочных обстоятельствах. Сейчас, извините, не могу по состоянию здоровья. Но как только оклемаюсь малость, то обязательно...