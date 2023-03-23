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Московский листок

Чего это я Россию не люблю?

Опубликовано 23.03.2023 автором в разделе комментариев 4

россия народ
Чего это я Россию не люблю?

Вот пишут в комментах, что-де Россию я почему-то не люблю... А она меня сильно любит? Вообще всех нас, кто не мент, не гебист и не вор - она любит? И в чем это выражается, интересно?

Вот, говорят, Россию спасла команда Примакова-Маслюкова. Был я в этой команде. И что мне за это положено от спасенного Отечества? А ничего! Ни-че-го! Даже "спасиба". Вот укол сделать в задницу, и то 300 рублей. Про пенсии и прочее даже не говорю. Обычная, даже меньше московской, хоть живу в Москве, здесь и родился, и работал...

Может, я ветеран тех войн, в которых принимал участие? Нет. Солдат, который мне кашу в столовой подавал - тот ветеран. А я мимо проходил, туризмом занимался...

Вот 30-го зовут в суд опять, чего-то опять я задолжал России по мелочи...

Или вот Буденновск. Думаете, как-то отметили? Нет, сами себя, кто под ногами путался, отметили. А я вот не удостоился... Мне даже командировочное удостоверение Басаев отмечал - героев из антитеррористического штаба днем с огнем было не сыскать... Но сейчас все орденоносцы, как же... Герои.

Особенно прокурорские, которым я с полгода потом ходил показания давать. В принципе, сейчас бы посадили обязательно. Они и закон недавно приняли - добровольная сдача в плен - до 10 лет. А если добровольно пошел в заложники, так это оно самое и есть.

Я и на Донбассе довольно много времени провел, пока всех, с кем имел дело, не поубивали при разных загадочных обстоятельствах. Сейчас, извините, не могу по состоянию здоровья. Но как только оклемаюсь малость, то обязательно...



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
До Мурашек с р а тт ь хочет Х у й л о написал 23.03.2023 11:33
УсЁ должно быть просто. Как кувалда.
Имеют место быть крутые мужики, ну те которые говорят Пойду по сру!,
а потом возвращаются со словами По срал! Но х уй л о круче даже их ,
он говорит в процессе, сидючи на унитазе Я с р у!
Равнение на силовиков, ибо они они такжe смотрют x y й л у в рот.
А вы не крутой
Российская империя была населена многими народами, кроме русских.
Такого народа не было.
Каждый был жителем Российской империи и говорил на русском языке.
Большевики ленинисты полностью провалили построение интернационального социалистического государства и изобрели термин русский народ, но это химера.
А вы не признаете этой правды
А Володька Х у й л о такой же большевик, только вместо Пролетарии Всех Стран Соединяйтесь, предложил Силовики Всех Стран Соединяйтесь, что такой же бред.
И результат бреда одинаковый - СССР умер от того, что Пролетарии полностью заср али в СССР все области жизнедеятельности, теперь в Х уйлов ской россии Силовики заср али , а самого главного не создали.
Нынешнее состояние хуйлов ской россии таково, что Польша или Монголия, Финляндия или Турция завоюют еЁ за три дня. Полный банкрот. И теперь не важно люблю, не люблю, ибо мордой и в г о в н о. Всех. Все отечество вся парам пам па.....
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(без названия)
плесень написал 23.03.2023 11:33
отечество это механизм
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Я сегодня вновь не лягу, даже в шесть часов, потому что нет резинки
от моих трусов!!! написал 23.03.2023 10:27
Объективно говоря, Баранов на выдающегося героя не тянет.
Убил он будучи при взятии и оккупации Донбасса не более десяти украинцев, а это по сравнению с Мотороллой, Гиркиным и прочей падалью - мизер.
Тысячи россиян убивавших украинских граждан убивали на свое рыло по несколько десятков украинских граждан - вот они и достойны быть русскими героями - а Баранов не дотягивает на героя РФ!
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Смерть крысогному!
Смерть гитлеровской армии уголовников в погонах. написал 23.03.2023 10:06
Росионская зверомразь - делает из сраны концлагерь строгого режима, когда ВСЕ люди будут превращены в рабов, и садистов насильников в гитлеровских погонах неоНКВД.
.
= Дочь Сталина - десятилетия жила и умерла в США.
= Сын Хрущева - гражданин США.
= Где дочери Путина? - в Голландии и Южной Корее.
= Депутат Пехтин - сын в США.
= Министр транспорта Московской области - Кацыва. С сыном в США.
= Дети депутата Железняка - живут в Швейцарии.
= Дети Астахова. Один - во Франции, другой - в Англии.
= Дети и внуки "главного патриота России" главы РЖД Владимира
Якунина живут за пределами страны - в Англии и Швейцарии.
= Дочка министра иностранных дел Сергея Лаврова, Екатерина, живет и учится в США.
= Сын вице-спикера Госдумы А.Жукова - долго жил и учился в Лондоне.
= Дочь вице-спикера Госдумы Сергея Анденко - учится и живет в Германии.
= Старший сын вице-премьера Дмитрия Козака, Алексей - живет за границей и занимается строительным бизнесом.
= Младший брат Алексея Козака, Александр - работает в Credit Suisse.
= Старший сын депутата Ремезкова, Степан - недавно закончил милитер-колледж Вэлли Фордж в Пенсильвании (год обучения стоит 1 млн 295 761 руб.).
Его младшая дочь живет в Вене, где занимается гимнастикой. Маша Ремезкова представляла сборную Австрии(!!!) на детских соревнованиях в Любляне.
= Дочь депутата В. Фетисова, Анастасия - выросла и выучилась в США. Писать и читать по-русски Настя так и не научилась.
= Дочь Светланы Нестеровой, депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" - живет в Англии.
= У главного борца за "традиционные православные ценности" Е. Мизулиной - сын Николай учился в Оксфорде, получил диплом и переехал жить на постоянной основе в толерантную Бельгию, где разрешены однополые браки.
= Дочь депутата Воронцова - Анна, проживает в Италии. Туда она переехала из Германии.
= У единоросса Елены Раховой, прославившейся тем, что она ленинградцев, проживших менее 120 дней в блокаде, назвала "недоблокадниками" - дочь живет в США.
= Дочь экс-спикера ГД, одного из основателей партии "Единая Россия", а ныне члена Совбеза, Бориса Грызлова - Евгения, живет в Таллине. И даже недавно получила эстонское гражданство.
= Сын бывшего министра образования - Андрей Фурсенко, живет на постоянной основе в США.
= Сын В.Никонова (внука Молотова), президента фонда "Политика" - гражданин США.
.
И это только малая часть из "известных" "людей" фаршистского режима империи уголовников.
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