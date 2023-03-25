Первый пошел: умер "волшебник" Чуров

Анекдот

В США на выборах возникли проблемы с подсчетом голосов.

Путин по просьбе американцев послал Чурова.

22 марта 2023 года в Москве на 71-м году жизни в больнице после перенесённого обширного инфаркта скончался Владимир Чуров.

В. Чуров был представителем известной "собчачьей команды": команды молодых управленцев, которую мэр Анатолий Собчак собрал в мэрии Санкт-Петербурга.

В нее, кроме Чурова, входили всем хорошо известные личности: Путин, Чубайс, Кудрин, Медведев, Греф, Сечин, Миллер, Козак, Зубков, Нарышкин, Мутко, Кох.

В. Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Окончил общественный двухгодичный факультет журналистики Ленинградского государственного университета (1973) и физический факультет ЛГУ им. А. А. Жданова.

В 1982—1991 годах состоял в КПСС, позднее непродолжительное время входил в «Народную партию Свободной России» А. Руцкого.

В 1990—1993 — депутат Ленсовета — Петросовета.

В это время, по словам М. Е. Салье, председателя комиссии по продовольствию Ленсовета, подозревался коллегами в работе на КГБ.

В 1991 году Чурова пригласили работать в комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга.

С 1995 по 2003 год занимал пост заместителя председателя комитета по внешним связям — начальника управления международного сотрудничества администрации Санкт-Петербурга, более пяти лет работал под руководством Владимира Путина.

В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы РФ по списку ЛДПР.

27 марта 2007 года был избран председателем ЦИК России на безальтернативной основе.

28 марта 2011 года переизбран на второй срок.

3 марта 2016 года не был включён в новый состав ЦИК России, назначенный на следующий срок.

Срок полномочий Чурова закончился 27 марта. Новым председателем ЦИК России была избрана Элла Памфилова.

В июне 2016 года назначен послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Главу Центризбиркома РФ Владимира Чурова оппозиция считала ответственным за массовые фальсификации на выборах.

В июле 2007 года В. Чуров высказал намерение сбрить бороду, если выборы в России пройдут нечестно.

Чуров декларировал принцип: «Путин всегда прав».

После того, как 1 октября 2007 года президент Путин дал согласие возглавить список кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму РФ, Чуров в заявил, что не обнаружил в действиях президента признаков предвыборной агитации.

6 декабря 2011 года во время встречи с Чуровым президент Д. Медведев заявил: «Вы же волшебник почти. Вас так некоторые лидеры партий называют.»

Во время предвыборной кампании по выборам в Госдуму 2011 года Чуров лично снимал с ТВ рекламу оппозиции.

Наблюдатели по всей стране фиксировали вбросы бюллетеней, переписывание протоколов и «карусели».

7 декабря 2011 года Чуров сказал: «В Интернете сейчас много всякой белиберды насчет нарушений.»

При освещении выборов телеканал «Россия 24» показал в эфире предварительные результаты голосования из Ростовской области, где явка избирателей якобы составила 146,47 %.

Чуров назвал это «провокацией из-за рубежа» и сообщил, что «ошибочная картинка на телеканале про 146 % не имела отношения к официальным данным."

21 декабря 2011 года член регионального политсовета «Единой России» В. Семаго выступил в «Новой газете» со статьёй, в которой заявил, что, если верить тому, о чём говорят, то всё гораздо серьёзнее:

ЦИК во главе с Чуровым был основным механизмом для реализации заговора с целью насильственного удержания власти. Деятельность заговорщиков получала поддержку со стороны ФСБ, МВД и, вероятнее всего, координировалась на самом верху.

Такие действия подпадают под статьи 210 и 278 УК РФ и наказываются лишением свободы от 10 до 20 лет.

10 декабря 2011 года одним из требований резолюции многотысячной акции протеста на Болотной площади в Москве против фальсификации парламентских выборов были «отставка Чурова и расследование его деятельности».

23 декабря 2011 года Совет по правам человека при Президенте России выразил Чурову недоверие и предложил ему уйти в отставку в связи с утратой доверия.

5 января 2012 года Чуров сообщил о том, что эксперты проверили более ста видеороликов, на которых, по утверждению их авторов, зафиксированы различные нарушения при проведении выборов в Госдуму, и что «у нас уже есть заключение экспертов МВД, что большинстве из них есть признаки внутрикадрового или межкадрового монтажа», а информация о нарушениях как правило, не подтверждается.

24 января 2012 года сразу три фракции (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») внесли проект постановления о недоверии Чурову.

Альфред Кох:

"Грустное зрелище – Центризбирком…

Не люди, а кувшинные рыла.

И даже любитель изящной словесности Чуров со своей вечно неопрятной бородой – никакой не человек, а просто винтик. Зачем Создатель так нас сложно задумал, если вот эти двуногие используют эту честь – быть человеком – лишь для того, чтобы испускать миазмы рабства и унижения…"