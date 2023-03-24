У посольства Казахстана. Руки прочь от бастующих!

23 марта 2023 года прошёл пикет перед посольством Казахстана, организованный московскими коммунистами (ОКП, РКРП, Рабочий компас, Трудовая Россия, АКМ-ТР) и Евразийским бюро Всемирной Федерации профсоюзов. Чем протестующие недовольны? Это легко понять из обращения (сданного после мероприятия в посольство).

Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву

Господин президент!

Власти Казахстана и работодатели сейчас активно применяют суды как средство давления и преследования рабочих, в том числе и на предприятиях с участием местного и иностранного

капитала. Так, в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской области это стало повседневной практикой в разрешении трудовых конфликтов, когда забастовки постоянно признаются незаконными.

Например, в Атырауской области 20 марта состоялся суд по иску подрядной организации компании «Тенгизшевройл», принадлежащей американским нефтедобывающим гигантам Chevron и ExxonMobil, в отношении 69 рабочих, участвовавших в забастовке 11-12 февраля на месторождении Тенгиз и требовавших повышения зарплаты и выплаты бонусов. В итоге их действия были признаны незаконными, и они могут быть уволены, а также с них может быть взыскан ущерб, нанесенный в результате забастовки.

В соседней Мангистауской области в марте текущего года состоялись суды в отношении бастовавших рабочих ТОО «АКТС», ТОО «Трансабис», ТОО «АкатуКранТехСервис», TOO «Techno Trading LTD»

и других. О масштабах привлекаемых к ответственности бастующих можно судить хотя бы по транспортной компании ТОО «АКТС», где 67 работников признаны виновными в организации незаконной забастовки.

При этом рабочие выдвигали справедливые требования, такие как увеличение зарплат, съедаемых инфляцией, улучшение условий труда и закупка нового оборудования, заключение коллективных договоров и прекращение преследований активистов, с возвращением на работу ранее уволенных товарищей.

Только в прошлом году в той же Мангистауской области судами признаны незаконными 17 забастовок, за участие которых уволено 137 работников различных предприятий. Это при том, что в регионе официально зарегистрировано 17 тысяч безработных. Исходя из количества судов и поданных исков, количество уволенных и судимых будет в этом году еще больше.

Причина заключается в антипрофсоюзных и антирабочих положениях Трудового Кодекса, которые с одной стороны из-за усложнённой процедуры санкционирования забастовок фактически лишают трудящихся страны права на её проведение, а с другой, предоставляют возможность работодателям осуществлять массовый локаут после признания судом забастовок незаконными.

Статьи 157 и 402 Уголовного Кодекса Республики Казахстан также криминализируют забастовки и их участников, так как за организацию, участие и призывы к их проведению они предусматривают уголовную ответственность с лишением свободы на срок до 3 лет. По этим положениям уже были осуждены в прошлые годы ряд рабочих активистов, в том числе лидеры ликвидированной по суду Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан.

Посредством данных судов фактически развязываются репрессии в отношении рабочих, посмевших отстаивать свои права посредством забастовочной борьбы. Мы также считаем, что в Казахстане как

на полигоне сейчас обкатывается методика подавления забастовок и рабочего движения, которая затем будет применена и в других странах СНГ.

Несмотря на многочисленные требования Международной Организации Труда привести положения принятого в 2014-м году закона «О профсоюзах» в соответствии с принятыми Казахстаном конвенциями этого сделано не было. В результате за эти годы в стране ликвидировано 600 профсоюзов и существуют препятствия для регистрации и признания независимых профсоюзов.

Поэтому осуществление свободы профсоюзной деятельности и признание независимых профсоюзов и прекращение преследований активистов становится одним из важных требований многих забастовок и выступлений трудовых коллективов в Казахстане.

Вы после известных январских событий прошлого года заявили о построении нового и справедливого Казахстана, но как видим, иностранные и местные работодатели только еще с удвоенной энергией расправляются с рабочими активистами, которые подвергаются двойному угнетению как со стороны национального, так и транснационального капитала.

Участники пикета требуют:

- Прекращения практики проведения судов о признании забастовок незаконными и отмены прежних решений, повлекших массовое увольнение рабочих!

- Отмены положений Трудового Кодекса, делающих невозможными проведение забастовок и лишающих трудящихся Казахстана этого их фундаментального права!

- Ликвидации статей 157 и 402 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, карающих за участие, организацию и призывы к проведению незаконных забастовок!

- Отмены дискриминационных положения закона «О профсоюзах», несоответствующих нормам и ратифицированным конвенциям Международной организации Труда и признания независимых профсоюзов!

- Освободить лидера движения безработных города Жанаозена Ержана Елшибаева, осуждённого в 2019-м году по сфабрикованному делу!