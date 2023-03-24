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Московский листок

Медведев разгадал цели спецоперации

Опубликовано 24.03.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Медведев разгадал цели спецоперации

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна добиться всех целей СВО по защите своих территорий, в том числе сделать невозможным атаки на страну со средних и коротких дистанций.

«Выбросить всех иностранцев, которые там находятся, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70–100», - так Медведев описал цели спецоперации.

«Если до Киева надо дойти - значит, надо идти до Киева, если до Львова - значит, надо идти до Львова, чтобы истребить эту заразу», - подчеркнул Медведев.

Баллистические ракеты малой дальности (БРМД), а в терминах договора о ликвидации РСМД Баллистические ракеты меньшей дальности — баллистические ракеты дальностью действия от 500 до 1000 километров.

Замсекретаря Совбеза неплохо бы знать термины, применяемые в международных договорах.

Средняя дальность - это уже 1000—5500 километров. Тут уже, как я понимаю, нужно до Берлина идти, не ближе.

Может, Медведев имел в виду тактические ракеты - в США такими считаются ракеты с дальностью до 300 километров, в СССР - до 500 километров. Но, возможно, в Путинской России это дальность 70-100 километров.

Но для решения такой задачи до Львова можно и не бегать, достаточно выйти к Глухову или окрестностям Харькова...

А.Б.



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