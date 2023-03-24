У Путина будет свой Клондайк

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила для внесения в Госдуму инициированный президентом проект закона о старательской деятельности (так называемый вольный принос), который даст каждому гражданину России возможность найти свой Клондайк и обогатиться.

Согласно проекту закона, в течение трех ближайших лет на Дальнем Востоке и в Арктике будет запущен специальный пилотный режим, который далее распространится на всю Россию. Любой желающий сможет подать электронную заявку, зарегистрироваться онлайн в качестве индивидуального предпринимателя и получить на три года для разработки участок площадью до десяти гектаров (срок использования можно будет продлить).

А.Б.