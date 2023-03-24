Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У Путина будет свой Клондайк

Опубликовано 24.03.2023 в разделе комментариев 0

закон золото
У Путина будет свой Клондайк

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила для внесения в Госдуму инициированный президентом проект закона о старательской деятельности (так называемый вольный принос), который даст каждому гражданину России возможность найти свой Клондайк и обогатиться.

Согласно проекту закона, в течение трех ближайших лет на Дальнем Востоке и в Арктике будет запущен специальный пилотный режим, который далее распространится на всю Россию. Любой желающий сможет подать электронную заявку, зарегистрироваться онлайн в качестве индивидуального предпринимателя и получить на три года для разработки участок площадью до десяти гектаров (срок использования можно будет продлить).

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
Презервативы с дырочками
Презервативы с дырочками
21.03.2023
На какую мафию работает правящая Россией тусовка
На какую мафию работает правящая Россией тусовка
22.03.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: За нежелание быть героем светит 10 лет тюрьмы? (0)
У посольства Казахстана. Руки прочь от бастующих! (0)
О резком выступлении Зеленского на саммите ЕС в Брюсселе (0)
У Путина будет свой Клондайк (0)
Медведев разгадал цели спецоперации (0)
Пускать профсоюз на завод - запрещено
Чего это я Россию не люблю? (9)
Арест за недопоставки - первый пошел (2)
ВОЗ сообщила об очень высоком риске распространения холеры в мире (0)
Медведев заявил, что Украина является частью российской территории (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss