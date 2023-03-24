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Московский листок

О резком выступлении Зеленского на саммите ЕС в Брюсселе

Опубликовано 24.03.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
О резком выступлении Зеленского на саммите ЕС в Брюсселе

Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в очень резкой и эмоциональной форме, требуя немедленных поставок оружия.

Зеленский выступал в окружении украинских военных, а его речь была очень эмоциональной. Он заявил, что если военная помощь не поступит немедленно, то потом "будет просто некому" ее поставлять.

При этом вопрос прекращения боевых действий даже не рассматривался.

Это выступление не публиковалось.

Но можно взять выступление Мальчиша-Кибальчиша из сказки Гайдара: "И снаряды есть, и патроны есть, да стрелки побиты".

Может, хватит?

А.Б.



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