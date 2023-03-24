Анатолий Баранов: За нежелание быть героем светит 10 лет тюрьмы?

Верховный суд России впервые выпустил проект постановления с разъяснениями по рассмотрению дел о преступлениях против воинской службы, уточнив причины неприменения наказания за сдачу в плен и дезертирство. О разработке документа сообщил зампредседателя суда, председатель судебной коллегии суда по делам военнослужащих Владимир Хомчик.

«Сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен», — сказано в проекте постановления. Состава преступления нет, если военный «по физическому состоянию не способен уклониться от плена: например, находится в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии».

За добровольную сдачу в плен грозит наказание от трех до десяти лет заключения, а если военный впоследствии перешел на сторону врага, то к нему применяют уже статью «Госизмена», которая грозит 20 годами колонии.

В документе сообщается также, что военнослужащий, впервые добровольно сдавшийся в плен, может избежать уголовной ответственности «только при наличии всех предусмотренных в норме условий»: то есть если он «принимал меры для своего освобождения, вернулся в часть или к месту службы» и не совершал в плену других преступлений.

Кроме того, проект постановления разъясняет, что российские суды должны оправдывать военных, дезертировавших из-за тяжелых жизненных обстоятельств, при этом такое оправдание действует только единожды. Норма распространяется на статьи УК РФ 337 (самовольное оставление места службы) и 338 (дезертирство).

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«Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объективно существовавшие на момент совершения деяния неблагоприятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные обстоятельства, такие как болезнь родителей, к которым надо приехать, неуставные действия сослуживцев, насилие, невозможность иным способом сохранить жизнь и здоровье, получить медицинскую помощь. В этом случае суд постановляет оправдательный приговор ввиду отсутствия в деянии состава преступления», — говорится в документе.

Однако если же тяжелые обстоятельства «устранены или отпали», а военный продолжает незаконно пребывать вне части, за последующее уклонение от службы он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.

Не слишком ли мягкие меры воздействия? Сразу вспоминается Великая Отечественная война, где за дезертирство, сдачу в плен и даже отступление наказания были куда более суровыми. Даже попавшие в плен не по своей воле после войны могли оказаться в тюрьме. С другой стороны — мотивация тогдашних советских граждан была куда более серьезной, чем сейчас.

Может, стоило бы несколько ужесточить наказание? Или усилить пропаганду?

И почему вообще это постановление появляется сейчас?

— Госдума недавно приняла соответствующий закон, и по его применению сразу возникли вопросы к Верховному суду, — объясняет главный редактор форум. мск Анатолий Баранов.

— Во-первых, вернувшись из плена, будешь доказывать, что не верблюд, что Родине не изменял и так далее… Это отсылает к практике времен, однозначно осужденных двадцатым и двадцать вторым съездами КПСС. Причем если тогда процент оправдательных приговоров в судах составлял все же порядка семи процентов, то сейчас он стремится к нулю. Сдача в плен при возможности решительного сопротивления является теперь преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Также преступным деянием считается добровольная сдача противнику. И если второе понятно, то первое можно трактовать и так, и сяк. Ладно, если был тяжело ранен, а если контужен? Как ты, допустим, через год докажешь контузию? А если просто испугался? Ну вот парализовало тебя страхом — ты героем быть и не планировал, ты мирный человек, тебя призвали в армию и требуют — будь героем! А не будешь — 10 лет тебе. А если тебя намеренно взяли в плен, допустим, ДРГ противника, как «языка»? А если ты заблудился и неожиданно вышел на противника, когда сопротивляться бесполезно? Да миллион ситуаций может возникать, когда сдача в плен неизбежна, но ты не ранен и не контужен.

«СП»: В Великую Отечественную еще строже наказывали…

— Наказание во время ВОВ было даже и не строже. Сейчас светит до 10 лет просто за то, что не захотел погибать смертью храбрых. В те времена разбирались подробно и не слишком предвзято — подавляющее большинство вернувшихся из плена попадали обратно в части, а не в лагеря.

«СП»: А с Украиной можно сравнивать? У них с этим жёстче или мягче? Почему их больше в нашем плену?

— У них с этим и мягче, если по закону, и жестче, если по беспределу. А вообще у Ходаковского есть интересное и, как мне кажется, очень верное рассуждение, что пленных брать нужно, и нужно обращаться с ними гуманно. Противник не должен бояться сдаваться в плен, он должен верить, что с ним в плену ничего плохого не случится, и он по окончании войны поедет домой живой и здоровый. Тогда он будет легко сдаваться, и не станет биться до последнего, как призывает нас Верховный суд. И тогда он не убьет кого-то из наших, а будет сидеть в специальном лагере и жрать тушенку. Надо всячески пропагандировать сдачу в плен противника — и не запугивать собственных солдат наказаниями за, может быть, минутную слабость. Переход на сторону противника — это преступление, а вот сдача в плен — скорее несчастье. Не вижу необходимости запугивать личный состав наказанием за него.