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Московский листок

Похищение активиста профсоюза

Опубликовано 25.03.2023 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

арест
Похищение активиста профсоюза

Говорят, что наш великий гарант Владимир Владимирович отметил (на Валдае) роль профсоюзов, как положительную. Говорят, что не все силовики в РФ разделяют это мнение нашего возлюбленного президента. В результате происходят крайне печальные и даже расшатывающие стабильность инциденты.

Так в Анжеро-Судженске (Кемеровская область) 24 марта 2023 года к профсоюзному активисту Олегу Тырышкину заявились 8 недобрых молодцев в масках. Правоохранители заявили про решение суда (какое неизвестно), а также про страницу во Вконтакте (какую именно тоже неизвестно). Олег Тарышкин был увезен правоохранителями в неизвестном направлении. Друзья и товарищи Олега обзванивают все силовые ведомства, но на настоящий момент местоположении Олега установить не удалось. Отметим что, Олег Тырышкин сотрудничает с профсоюзом медиков «Действие» и шахтёрскими профсоюзами.



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