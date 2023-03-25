Похищение активиста профсоюза

Говорят, что наш великий гарант Владимир Владимирович отметил (на Валдае) роль профсоюзов, как положительную. Говорят, что не все силовики в РФ разделяют это мнение нашего возлюбленного президента. В результате происходят крайне печальные и даже расшатывающие стабильность инциденты.

Так в Анжеро-Судженске (Кемеровская область) 24 марта 2023 года к профсоюзному активисту Олегу Тырышкину заявились 8 недобрых молодцев в масках. Правоохранители заявили про решение суда (какое неизвестно), а также про страницу во Вконтакте (какую именно тоже неизвестно). Олег Тарышкин был увезен правоохранителями в неизвестном направлении. Друзья и товарищи Олега обзванивают все силовые ведомства, но на настоящий момент местоположении Олега установить не удалось. Отметим что, Олег Тырышкин сотрудничает с профсоюзом медиков «Действие» и шахтёрскими профсоюзами.