Рост и развитие

«Рождаются организмы, а людей делает воспитание».

Т.Д. Лысенко

Это необходимое дополнение к работе «Вырождение человечества» http://ymuhin.ru/node/2786/vyrozhdenie-chelovechestva. В данном случае я с сокращением повторю свою работу двухлетней давности «Как вырастить детей».

Практическая суть закона Лысенко

В своё время я сравнил Трофима Денисовича Лысенко с Архимедом, но теперь и этого мало, сравнение нужно начинать с Коперника. Поскольку одной из причин ненависти к Лысенко всех этих поносящих его учёных импотентов, является дерзость Лысенко в решении проблем, к которым эти «учёные» даже боялись приблизиться.

Ведь в шестнадцатом веке, когда священник и учёный Николай Коперник задумался о строении мира, насчёт строения мира ни у кого не было сомнений, - ни у учёных, ни у простых людей. Всем было предельно понятно, что Земля – это центр мира, и всё вращается вокруг неё. Думать, что это не так – это даже не ересь, - это глупость, поскольку очевидность того, что Земля центр мира, просто каждый день кричала о себе с восходом Солнца.

Так вот, и до Лысенко было предельно понятно, что рост живых существ и их развитие (для растений – вегетация) – это одно и то же. Все - и биологи, и агрономы и простые крестьяне это знали, поскольку каждый день видели – вот растение растёт и с при росте одновременно развивается. Что тут непонятного?

А Лысенко было всего 28 лет, он был всего лишь начинающий селекционер, у него в приходе был всего один выведенный сорт ранних помидор, а он задумался над тем, что все корифеи биологии считают безусловным – задумался над вопросом: развитие и рост – это одно и тоже? Тут, казалось бы, и вопроса-то нет, настолько всё очевидно, а он задумался… И сделал в биологии открытие, равного которому в России никто не делал, – открыл закон стадийности развития живых существ - величайшее, трудно даже сравнимое хоть с чем-то открытие, и оно настолько важно для всего человечества, что любого, пытающегося по своей тупости плюнуть в Лысенко, можно без колебаний объявлять даже не врагом народа, а врагом всех людей – подлым или просто тупым – не имеет значения. Враг! Это враг человечества! В том числе он враг и сам себе.

Причём, открытие закона стадийности развития совершенно недооценено, поскольку этот закон применяют сугубо селекционеры, агрономы и зоотехники, да и то – далеко не все и далеко не всегда применяют осмысленно, а надо применять родителям и педагогам. Всем!

Немного о сути, поскольку вряд ли многие понимают, о чём идёт речь.

У живого организма есть два свойства: расти и развиваться. Лысенко дал им определение: расти – увеличивать число однотипных клеток тела, развиваться – создавать клетки нового типа. Если говорить в общем, философски, то расти – это умножать имеющиеся свойства, а развиваться, это приобретать новые свойства.

Скажем, пшеница, из проращенного зерна начинает отращивать листья – это рост. Затем она выбрасывает стебель (трубку) – это новое свойство, это развитие!

И вот понимая, что рост - это одно, а развитие – другое, можно изменением условий жизни растения или ускорить развитие растения, или затормозить его. Скажем, если озимой ржи не дать пережить холод и посеять рожь весной, то есть, если ей не дать испытать трудности и поместить в комфортные условия, то рожь будет выбрасывать и выбрасывать всё новые и новые листья, но не будет давать стебли и колоса – не будет развиваться. Образно говоря, она будет «довольна» своим «детством» и не будет видеть необходимость его заканчивать. Образно говоря, растение до конца останется ребёнком. Но если ржи дать пережить зиму, вернее холод, - «сделать его взрослым», - то даже помещённое потом в тяжёлые условия, скажем, засухи, растение полностью разовьётся и даст зерно. Всё так же, образно говоря, растение будет бояться, что не сможет дать потомство, посему будет спешить со своим развитием. Я не знаю, сформулировал ли этот итог сам Лысенко, посему сформулирую это сам:

Без проблем для организма в «детстве», у организма нет нужды развиваться дальше – организму как бы и так хорошо! И оно будет расти и расти в том состоянии, в котором на него обрушился комфорт. Организм не спешит развиваться в полноценный.

Пример из агрономии

Выдающийся советский крестьянин, председатель колхоза Яков Геринг, в засушливо казахстанской степи добыл воду и занялся поливным земледелием. Это было время, когда тупые паразиты, называющие себя генетиками, уже заплевали Лысенко, и а результате о законе стадийности развития растений порою не знали даже выдающиеся агрономы Советского Союза, в том числе и Геринг. Итак, речь идёт уже о 70-х годах.

«Помню, никак не приживалась кукуруза на поливе, а мы стали высевать ее уже на сотнях гектаров. Урожай давала— 150—170 центнеров с гектара, хотя по всем прогнозам, урожай должен быть вдвое больше. В чем дело? Советовались с учеными. Главный агроном Василий Иванович Киселев просмотрел много литературы по выращиванию кукурузы на поливных землях, а ответа не нашел.

Тогда решили поехать в Талды-Курганскую область в колхоз «40 лет Октября», который славился высокими урожаями кукурузы на поливе. Председатель колхоза Герой Социалистического Труда Николай Никитович Головацкий охотно рассказывал нам об агротехнике возделывания кукурузы на поливных землях. И наши сомнения разрешились. ...Мы шли по кромке кукурузной плантации. Немилосердно жгло июньское солнце. Растеньица кукурузы, набравшие уже по четыре листочка, чуть пожухли — их зелень была тускловата.

- Почему же вы не поливаете?! — даже несколько испуганно спросил наш главный агроном своего коллегу, сопровождавшего нас.

- Ждем пятый листок,— невозмутимо ответил тот.

- Но почему?

- Закаляем, чтобы не была неженкой. Выстоит сама до пятого листочка, укрепится, вот тогда мы и дадим ей живой водички, и пойдет кукуруза в рост по-настоящему. Будет прибавлять по три — четыре сантиметра в сутки!

- А мы поливаем, как только всходы появятся,— сказал Киселев.

- И тем самым снижаете урожайность. Попав с «младенческого» возраста в «тепличную» обстановку, кукуруза теряет значительную часть энергии роста. Чем это объяснить, мы точно пока не знаем…

Испытующе посмотрел на Василия Ивановича, на меня и добавил:

— Только учтите, товарищи, увидев жухнущие растеньица, не пугайтесь. Ведь стереотип уже сложился в сознании на многие годы: вянет — поливай. Так что вы не поддавайтесь ложной жалости.

Мы приняли совет на вооружение. В том же году самый высокий урожай кукурузы на поливе — 526 центнеров с гектара — был получен в звене, в котором первый полив кукурузы провели строго по выходе пятого листочка, несмотря на палящий зной, казалось бы, грозивший молодым росткам гибелью».

Поняли? Агрономы использовали открытие Лысенко, но не понимали этого! Они не садились на корточки, не вырывали ростки и не смотрели, меняется или нет форма точки роста кукурузы – закончена или нет стадия «детства», - они считали, что «закаляют кукурузу». А ведь согласно теории стадийности развития, грубо говоря, нельзя «детей ставить в комфортные условия»! Надо дать им закончить детство, иначе оно для них никогда не закончится!

Или, формулируя вывод философски: необходимо окончить детство в биологическом смысле, прежде чем обращаться с живым организмом, как с взрослым.

И с человеком точно так же – нужно сделать его взрослым в морально-психологическом смысле, прежде чем пускать его во взрослую жизнь.

Что понимали люди до появления кретинов от педагогики

Прочтите небольшую работу «Мысли о воспитании» английского философа и политического мыслителя Джона Локка (1632-1704), который написал её ещё в невообразимо далёком 1691 году. Тогда много, чего не знали, но знали главное – как вырастить джентльменов – людей, которые презирая лень мощно двинут в Великобритании научно технический прогресс, и презирая страх смерти, создадут Британскую империю, а затем многие поколения будут выступать на защиту её интересов.

Книга Локка - это лучшее, что мне приходилось видеть на тему воспитания детей, и, хотя надо сказать, работа длинновата и многое из ее деталей уже устарело, скажем, требования кормить детей буквально по спартански – чуть ли ни одним сухим хлебом, но не устарели принципы открытые Лысенко.

И понятно, что тут даже не знаешь, как предлагаемый Локком способ кормление детей предлагать современным родителям – они тебя заплюют за такие советы. Да и у самого рука не поднимется. Как рекомендовать кормить ребёнка сухим хлебом, когда человечество уже решило вопрос с питанием, по крайней мере, «цивилизованных» стран?

Но нельзя поливать кукурузу, пока не появится пятый листик, и Локк советует не кормить детей «от пуза», вернее, от желания самого процесса еды, а мы часто едим не потому, что голодны, а потому, что привыкли есть. Во всяком случае Локк предлагает добиваться от детей состояния, когда дети реально проголодаются.

Зачем это «издевательство» над ребёнком? По Лысенко получается – для того, чтобы ребёнок созрел, чтобы закончил стадию детства, чтобы стал не по внешнему виду, а реально взрослым. Чтобы его в зрелые годы интересовали не лица своего пола, и даже не онанизм, а ребят интересовали настоящие, а не резиновые, девушки, а девушек - юноши. Чтобы человек стремился создать семью и прожить в окружении своих детей, а не в окружении котиков.

Вот читаю в интернете сетования женщины, что ей за тридцать, а мужа нет и, видимо, придётся доживать жизнь в одиночестве. Жалко её, но одновременно накатывает возмущение: как это – «в одиночестве»?? Роди ребёнка или двух, и ты уже никогда не будешь одинока! Но ей это и в голову не приходит, для неё дети – ничто! Начисто атрофирована биологическая цель жизни, вернее, эта женщина так и осталась ребёнком! У неё цель жизни – рождение ребёнка – биологически так и не оформилась!

Как хотите, но для воспитания ребёнка наиболее важным является вопрос получения из него человека, а не просто организма – не просто смышлёного животного.

И для этого надо начать с вопроса – а кого можно назвать человеком?

Человек и его инстинкты

Чтобы понять, получается ли у тебя процесс воспитания, надо начинать с вопроса: кто такой человек? Что ты хочешь получить в результате воспитания?

Вот новорожденный ребёнок. Он маленький зверек и не отличается, скажем, от поросенка: он инстинктивно сосет грудь, инстинктивно оправляется, инстинктивно отдергивает руку от огня. Он, безусловно, животное. Но когда он становится тем, кого мы имеем право называть человеком? Когда он научится читать или когда научится пить и курить, или когда ему исполнится 16 лет?

Что должно произойти в маленьком животном, чтобы его можно было назвать человеком? Чем человек отличается от животного? Обычно спешат ответить, что способностью думать, но мне этот ответ не кажется убедительным. Способность думать, то есть способность логически связывать разрозненные факты воедино, пусть и примитивно, присуща почти всем живым существам.

У животных и у человека головной мозг отвечает за способность мыслить, за интеллект, а спинной мозг - за инстинкты. (Сейчас я уже говорю, что за это отвечают «компьютеры» Душа и Дух, но не буду усложнять тему отвлечениями на разъяснение этого). Инстинктов несколько: самосохранения, удовлетворения естественных надобностей, продолжения рода. Можно добавить и инстинкт сохранения энергии, выражающийся в склонности человека к ничегонеделанию, к лени.

Если не развиты инстинкты, ничто живое не способно жить, как живые существа. Например, прогудел сигнал автомобиля, вы еще ничего не успели подумать, а ноги перенесли вас на тротуар - сработал инстинкт самосохранения, дав команду мускулам напрячься и действовать. Атрофируйся вдруг у нас инстинкт продолжения рода, и род человеческий закончится.

Инстинкты, естественно, полезны и необходимы, не говоря уже о том, что за следование инстинктам природа награждает, ведь удовлетворение инстинктов для живых существ сопровождается чувством, которое мы называем удовольствием.

У животного процесс жизни - это процесс удовлетворения инстинктов. Интеллект животного (условно скажем, его головной мозг) только помогает этому процессу - оценивает пастбища, самок, степень опасности и прочее, чтобы наилучшим образом «угодить» инстинктам. Если оценивать ситуацию грубо, получается, что животным командует спинной мозг. А у человека?

А у человека по сравнению с животным ОБЯЗАН произойти качественный скачок: у человека ум, интеллект, его воля ОБЯЗАНЫ командовать инстинктами.

Это надо понимать так. В древние времена человек понял, что бесперспективно жить звериными стаями, руководствуясь только инстинктами, выгоднее создать новое общество - человеческое. Но для существования этого общества, для его самозащиты нужно нечто, что в корне противоречит инстинктам, - то, что мы называем моральными нормами.

Как это? К примеру, человеку очень хочется есть, но еды мало. Животное в человеке съело бы все, что есть у стаи, и немедленно, но человеку головной мозг командует: «Нельзя, это будет не по-человечески, ты обязан поделиться с другими». Бой, противник силен и страшен, инстинкт самосохранения командует: «Убегай!». Но ум командует: «Стой! Ты человек, ты опозоришь себя трусостью, ты не спасешь общество».

Соблюдение моральных норм контролирует головной мозг, и если рассуждать проще, то, повторю, животное - это живое существо, у которого спинной мозг руководит головным, а человек – это живое существо, у кого головной мозг командует спинным. В этом и есть отличие человека от животного. И от ребёнка. И пусть данный организм записал в головном мозгу всю Библию, знает Бодлера и Кафку, цитирует Пушкина или Толстого, но если его головной мозг не способен во имя моральных принципов подавить свои инстинкты, то он - животное. Или инфантил – ребёнок, так и не ставший человеком.

Еще момент. Я говорил, что удовлетворение инстинктов приносит животному удовольствие, но, победив в себе инстинкты, человек получает удовольствие от своего творчества, от уважения людей, от сознания своей полезности. Животному эти удовольствия не доступны, для него они просто не существуют.

Вспомним «Песнь о Соколе» Горького. Хотя это и вымысел, но по своей сути он точен: персонаж этой песни, Уж, совершенно не понимает, о чем говорит Сокол. Соколу доступны и удовольствия от удовлетворения животных инстинктов, и человеческие удовольствия, а Ужу нет, - для Ужа пределом удовольствий является только то, что дала ему природа вместе с инстинктами. В результате животное не понимает человека, хотя оба говорят на одном языке. Язык, слова Сокола Уж понимает, но о каком удовольствии идет речь - нет! Вот так и с людьми и инфантилами. Инфантилы даже в глубокой старости не понимают людей!

Если не воспитать из ребенка человека, то ребенок до старости останется животным с ограниченным мироощущением, с ограниченным комплексом удовольствий. Не воспитать из ребенка человека – это его обворовать, хотя сам ребенок об этом и не догадается, как не догадывается ни о чем таком боров, наевшийся пареной кукурузы и лежащий в теплой луже. Что настоящему животному, что неразвившемуся в человека ребёнку, удовлетворение инстинктов кажется пределом жизненных мечтаний.

В принципе и животное может подавить инстинкт. Скажем, ваш пес во время прогулки каждые пять минут задирает заднюю лапу, а в доме часами терпит, подавляя в себе инстинкт удовлетворения естественных надобностей. Но этот инстинкт пес подавляет другим инстинктом - инстинктом самосохранения, пес помнит, что если он этот инстинкт не подавит, то ему будет больно. А человек подавляет инстинкты только умом, скажем, человек не возьмет чужого не потому, что ему будет после этого больно, а потому что человек так не делает. Недоразвитый человек (животное) будет мучиться, сожалеть, что не взял, побоявшись наказания. А человек об этом и не вспомнит, у него инстинкты стоят в строю по стойке «смирно». И он отпускает их порезвиться только тогда, когда его чести и человеческому достоинству ничего не грозит.

Отсюда следует, что делом воспитания является воспитание из ребенка ЧЕЛОВЕКА - живого существа, способного сдерживать свои животные инстинкты без душевных мук. Поэтому в процессе воспитания детей момент или время, когда ребенок становится способным одним умом подавить свои инстинкты, является временем перехода его из статуса животного в статус человека – из статуса ребенка в статус взрослого. Не перейдет – значит, останется животным, несчастным животным среди людей, инфантилом.

Убийство человека «счастливым детством»

Сентенция о том, что ребенку нужно устроить «счастливое детство» в виде максимального удовлетворения его желаний, - это самая страшная глупость. Детство – это процесс получения человека из животного путем воспитания. Если вы этот результат не получили, то вы совершили ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СВОЕГО РЕБЕНКА – вы не дали ему возможности прожить жизнь человека с получением человеческого счастья.

В позапрошлом веке чириканью дураков не внимали, другие были иные установки, иные педагоги. «Тот кто жалеет розг для дитя своего - тот губит его», - учила Библия, суммировавшая тысячелетний опыт человечества. Но и этого мало - не жалеть розг надо вовремя: «Учи ребенка, пока поперек лавки помещается», - советует русская поговорка.

Попробуйте заставить сработать инстинкт продолжения рода у мужчины методом убеждения, если женщина ему категорически не нравится. Говорите ему про долг, про душу, про что угодно - инстинкт глух. Поменяйте женщину - инстинкт словам не внемлет. Воспитывать словами всего человека как такового, - его ум, мозг - убеждением можно, но его инстинкты – бесполезно! Подчинить себе инстинкты, своему головному мозгу можно только одним путем - тренировкой. Необходимо натренировать себя, свой спинной мозг до состояния, когда подавление инстинктов будет исполняться автоматически.

Представьте себя на вышке по прыжкам в воду. Вам страшно, инстинкт самосохранения кричит: «Не смей этого делать!». Вы делаете насилие над собой, вы умом пересиливаете свой инстинкт и прыгаете. Один раз, второй... двадцать второй, и на двадцать третьем замечаете, что уже не думаете о страхе, вас уже заботит, как выполнить более сложный прыжок, как получить более изысканное удовольствие от прыжка.

Мой отец начал войну в Молдавии, вышел из окружения в Одессе, там был ранен, воевал в Туле, в Сталинграде и через Курск, Варшаву, Кенигсберг дошел до Берлина. Четырежды был ранен, одиннадцать раз ходил в атаку. «И тем не менее, - говорил он, - всякий раз, попадая с отдыха на передовую, испытываешь сильнейший страх. Два дня. На третий день о нем как-то забываешь».

В первый рабочий день вам нужно утром вставать, а инстинкт лени уговаривает лежать, спать, экономить энергию. Но надо! Одно утро, второе, и через месяц вы встаете, не думая, что хочется спать, что вы не отдохнули и прочее. Надо!

Но я говорю о взрослых людях, - о тех, которые уже в детстве стали взрослыми, то есть оттренировали в себе способность подавлять инстинкты. Однако если в детстве родители не сделали ребенка человеком, то всю жизнь каждое утро будет одно и то же: страшная борьба между инстинктом удовлетворения естественных надобностей и инстинктом лени! И вся жизнь такого человека - сплошное мучение: работа кажется постылой, выполнение обычного долга перед семьей или обществом вызывает отвращение, такой организм живет только по выходным, когда его оставляют в покое. По сути своей, это ужасная жизнь – жизнь животного по человеческим правилам.

Естественен вопрос - неужели родителям надо выдумывать специальные тренировки по подавлению инстинктов для ребенка? Нет, этого не требуется.

Когда вы задаете ребенку человеческие правила поведения, выполнение этих правил непрерывно входит в конфликт с его инстинктами. Ребенок хочет играть, а вы требуете от него убрать в комнате. Он хочет шоколадку, а вы настаиваете, чтобы он через полчаса пообедал. Он хочет спать, а вы поднимаете его в садик или школу. Животное, инстинктивное «хочу» вашего ребенка постоянно пресекается «надо» человеческого поведения. Тренировка в подавлении инстинктов идет автоматически. Ребенку никакой специальной тренировки больше не требуется.

Но она требуется вам.

Как воспитывать

Кто задает ребёнку правила? Вы, родители! Следовательно, необходимо, чтобы ребенок вас слушался безоговорочно, автоматически. Тренировка действительно должна быть тренировкой, а не ее имитацией. Ребенок должен слушаться вас не за конфетку, не за блага, которые вы ему можете пообещать, а только и исключительно потому, что вы отец или мать.

А подчинить себе животное можно только силой - наказанием. И наказывать нужно как можно раньше, когда интеллект ребенка еще не развит и не способен найти путей удовлетворения инстинкта с помощью уклонения от наказания. И Локк настаивал: «Большая ошибка, которую я наблюдал в деле воспитания детей, заключается в том, что родители редко уделяют достаточное внимание тому, чтобы сделать душу ребёнка послушной дисциплине и разуму, и как раз в тот наиболее подходящий для этого период, когда юная душа наиболее нежна и легче всего подвержена воздействию». И русская поговорка требуют подчинить ребенка в раннем детстве - этим вы избежите необходимости уже более жестоко и часто наказывать ребенка в более взрослом возрасте. Действия наших предков были абсолютно логичны. И результат был соответствующий.

Но ещё и ещё раз: надо помнить, что ребенок должен бояться не вас, а нарушения заданных вами правил поведения. Поверьте, если вы последуете советам Локка, то к взрослому возрасту ни ребенок, ни вы уже не будете помнить о порке, а у детей не останется ни малейшей обиды на вас, зато чувство долга, к примеру, по отношению к вам будет прочным.

Главное в любой работе - это возможность контролировать результаты своей работы. И при этом правильном воспитании такая возможность есть, поскольку очень хорошо контролируется результат воспитания: если ребенок послушен, значит все идет нормально. Пусть шумит, балуется даже проказничает, если это не мешает вам, - пусть резвится, на то он и ребенок. Хотите и имеете возможность покупать ему дорогие игрушки – покупайте. Отличился – поощряйте, но ни в коем случае не поощряйте за послушание себе – слушаться вам он обязан просто потому, что вы родители.

Если он по незнанию или неосторожности что-то разбил, это не повод наказывать. Если он не ленится, но плохо усваивает знания, – это не повод наказывать, это проблема методов обучения. Но если вы сказали поступить так, значит, он так и обязан поступить! Без каких-либо капризов и только потому, что это ВЫ так сказали.

Подытожим. Дело воспитания сводится к тренировке подавления инстинктов исполнением норм человеческого поведения. Наказание - боль без издевательства, такую боль дает порка, пока по возрасту ребенка она еще имеет смысл. Нельзя издеваться над ребенком - наказание должно пресечь его уклонение от норм человеческого поведения в будущем, а не дать выход вашим собственным животным инстинктам, мести за собственное беспокойство или плохому настроению.

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Уже имеющиеся результаты исследований полностью подтверждают вывод Т.Д. Лысенко: «Рождаются организмы, а людей делает воспитание». Особенно воспитание в первой стадии развития – в фазе формирования ребёнка из животного в человека.

И если бы этот закон, открытый сто лет назад Трофимом Денисовичем Лысенко, не заплевали уроды, устремившиеся в биологию за деньгами, то Европа и США не переживали бы сегодня глубочайший демографический и нравственный кризис.

Или вы знаете, чем иным объяснить нарастание этого глобального дебилизма человечества, когда мерзавцы объявляют обычную сезонную простуду чумой, а человеческая толпа не способна оценить даже это, а те, кто способен оценить, не способны сопротивляться?

P.S. Ремарка как бы по теме.

Многие говорят, что я выгляжу моложе своих лет, но пацаном я уже давно не выгляжу, и вот моё наблюдение от поездок в метро. Можно уверенно сказать – молодые лица «славянской внешности» места в вагоне вообще никому из старших не уступают, нужно быть вообще древней старушкой с костылём, чтобы хоть в ком-то проснулось необходимое чувство. Причём, мне не жалко ни себя, ни стариков – это наши дети! Мы, умники, их такими вырастили! Это мы устроили им «счастливое детство» в котором они привыкли себя видеть пупом Земли. Так, что терпите, глупцы!

Но среди молодых людей есть исключения – встанут и уступят место почти всегда «лица кавказской национальности», изредка и азиаты, причём, однажды мне хотела уступить место даже девушка в хиджабе.

И вот сегодня уступил место парень с моджахедской бородкой.

М-да, есть страны, которые не дошли до идиотизма создания Академии педагогических наук, или до ознакомления с чтивом идиотов, пишущих на темы воспитания детей на «гуманистических основах».