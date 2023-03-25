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Московский листок

У Путина будет свой Клондайк

Опубликовано 25.03.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте!

Путин учредил медаль "За храбрость", причем сразу двух степеней. Видимо, за храбрость первой и второй степени. Или просто храбрость и отчаянную храбрость.

Чем по сути она отличается от медали "За отвагу"? Не знаю, но за отвагу тоже продолжат награждать, причем старая медаль главней новой. То ли слово "отвага" стало уже не всем россиянам понятно, то ли изготовление медали "За отвагу" из серебра бьет по бюджету сильней, чем медали "За храбрость" из недорогих материалов. Храбрецов у нас много, а серебра на всех не напасешься...

Ну, ладно, снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Кандидата на выборах в парламент штата в Австралии исключили из-за пророссийской позиции

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