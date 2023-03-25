Европа готова убивать, сколько потребуется

Страны ЕС заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что будут поддерживать Киев в том, чтобы победить в конфликте с Россией. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Послушав Зеленского по видеосвязи, мы вновь подтвердили ему нашу поддержку и помощь с тем, чтобы победить агрессию со стороны России», — сказал он, его цитирует РИА Новости.

Политик заверил президента Украины, что ЕС продолжит помогать стране «на всех уровнях» столько, сколько потребуется.

***

Когда о том, что Россия-де воюет со всей Европой и вообще обороняется говорит Захарова, Лавров и даже сам Путин - это выходит неубедительно.

Но когда это заявляет президент Франции, да еще на саммите ЕС, как не поверить?

А Зеленский со своими генералами требует оружия! Не продуктов питания, чтоб накормить голодных, не медикаменты, с которыми сейчас на Украине беда, даже не стекло, чтобы закрыть зияющие окна в домах - он требует наступательное вооружение для весеннего блиц-крига. Он и слышать не хочет о завершении бюоевых действий, он готовится воевать до упора. И Европа его в этом всемерно поддерживает.

Сколько жизней унесет эта очередная "перемога"? Вне зависимости от результатов - много, очень много. И Европа к этому готова. Европа готова убивать русских, сколько потребуется.

Сейчас не вопрос, о чем думал Путин 24 февраля. Видимо, не обо всем хорошо подумал. Это я мягко, насколько возможно...

Но ведь Макрон тоже, наверно, о чем-то думал?.. Наверно, о том, что Европа впервые за десятилетия начинает финансировать масштабные наступательные действия на континенте. Не в Африке, а тут, в Европе. Наступление с танками, самолетами, артиллерией, минами, в том числе и запрещенными международными конвенциями, пытками и убийством пленных и мирных жителей, разрушением городов и прочим, что сопровождает большую войну.

Они все стоят друг друга. У них руки по локоть в крови абсолютно одного состава. Чтобы профинансировать эту войну, Макрон уже поднял пенсионный возраст - сам, без согласования с парламентом. Бабки нужны, не до сантиментов. Чуть раньше это сделал Путин, вдобавок увеличив и призывной возраст...

Им всем это нравится. Они тащатся, и от остроты момекнта, и сами от себя, и от новых возможностей, которые открылись перед ними.

Они ведут войну с народами Европы руками этих народов. И за их же счет, разумеется...

А.Б.