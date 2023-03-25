Китай не интересуется разговором с президентом США

Руководство Китая не заинтересовано в организации телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее в марте официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в интервью телеканалу CNN, что Байден очень хочет поговорить с китайским коллегой, но звонок ему пока не запланирован. Как сообщил позднее Кирби, Вашингтон надеется на то, что разговор состоится в "подходящее время", но пока китайский лидер "довольно занят".

Когда-то и наши лидеры могли себе такое позволить - отказаться говорить с президентом США. Только давно это было...

А.Б.