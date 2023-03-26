Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24". Это первая после Карибского кризиса попытка России разместить ядерное оружие за границей.

США держат ядерное оружие в Германии (Рамштайн) и Турции (Инжирлик). Также ядерное оружие морского базирования находится на Окинаве (Япония).

Атомные бомбы, находящиеся в Турции и Германии не являются оружием первого удара.. Собственно, навряд ли и белорусское размещение ЯО будет предназначено для нанесения первого удара. Так что смысл этой акции чисто политический.

Нельзя рассматривать ее и как ответ на ожидаемый поставки на Украину снарядов с сердечниками из обедненного урана - во-первых,

Путин это признал сам: боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад собирается передать Киеву, не относятся к оружию массового поражения, но они так или иначе создают радиационную пыль и потому считаются весьма опасными.

Путин считает обедненный уран "ядерным компонентом"

Но главное, конечно, решение о размещении ЯО в Белоруссии было принято гораздо раньше, это дело небыстрое. И никаких особых стратегических преимуществ России это не дает - самолеты, взлетающие в Белорусии, сразу попадают в зону действия ПВО стран НАТО.

А.Б.