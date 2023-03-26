Росстат ожидает большого прироста продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в РФ по итогам прошлого года увеличилась до 72,76 года (70,1 года в 2021 году), сообщает Росстат.

Как подчеркивается, годовой прирост по продолжительности жизни россиян составил 2,66 года.

Вот как продолжительность жизни может за 1 год увеличиться на 2,5 года?

Продолжительность не может никак, а вот "ожидаемая" - сколько угодно. Можно ожидать хоть увеличения до 200 лет. Причем ждать так долго, что те, кто ожидает, точно не доживут...

Ясно, что это ответ пропаганды на слова директора НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина, главного специалиста Министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью мужчин Олега Аполихина: более половины мужчин в России не доживают до 65 лет, преодолевают этот барьер лишь 48 процентов.

Правда, больше похоже на правду? Особенно на фоне СВО, где гибнут мужчины явно до 65 лет...

А.Б.