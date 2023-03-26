Макрон будет подавлять французов до упора

Уже девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста закончилась погромами. Профсоюзы вывели на улицу несколько миллионов человек.

Политический и социальный конфликт на фоне пенсионной реформы Эммануэля Макрона не утихает во Франции больше двух месяцев.

"Силовое" продавливание закона, против которого, согласно опросам, выступает около 70 процентов французов, вызвало бурю негодования: по всей стране начались несанкционированные акции протеста, беспорядки и столкновения с полицией.

Макрон заявил, что отступать не собирается, реформу не отзовет и правительство в отставку не отправит.

В общем, вот вам и молодой либеральный лидер, женатый на своей учительнице...

Впрочем, у нас пенсионный возраст подняли еще сильней, и тоже не особо считаясь с мнением граждан.

И вот восхищает позиция официозных СМИ, который так переживают за французских пенсионеров, а за наших как-то не очень...

Но неофициозные все почти позакрывали, так что и сравнить не с чем.

А в следующий раз можно не пенсионный возраст повышать, а провести обмен паспортов, и в новых паспортах лет по пять скостить... И никто возмущаться не будет - негде и некому...

А.Б.