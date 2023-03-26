Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Макрон будет подавлять французов до упора

Опубликовано 26.03.2023 в разделе комментариев 0

франция макрон
Макрон будет подавлять французов до упора

Уже девятая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста закончилась погромами. Профсоюзы вывели на улицу несколько миллионов человек.

Политический и социальный конфликт на фоне пенсионной реформы Эммануэля Макрона не утихает во Франции больше двух месяцев.

"Силовое" продавливание закона, против которого, согласно опросам, выступает около 70 процентов французов, вызвало бурю негодования: по всей стране начались несанкционированные акции протеста, беспорядки и столкновения с полицией.

Макрон заявил, что отступать не собирается, реформу не отзовет и правительство в отставку не отправит.

В общем, вот вам и молодой либеральный лидер, женатый на своей учительнице...

Впрочем, у нас пенсионный возраст подняли еще сильней, и тоже не особо считаясь с мнением граждан.

И вот восхищает позиция официозных СМИ, который так переживают за французских пенсионеров, а за наших как-то не очень...

Но неофициозные все почти позакрывали, так что и сравнить не с чем.

А в следующий раз можно не пенсионный возраст повышать, а провести обмен паспортов, и в новых паспортах лет по пять скостить... И никто возмущаться не будет - негде и некому...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
У Путина будет свой Клондайк
У Путина будет свой Клондайк
25.03.2023
На какую мафию работает правящая Россией тусовка
На какую мафию работает правящая Россией тусовка
22.03.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рекорд "Фосагро" (0)
Макрон будет подавлять французов до упора (0)
Росстат ожидает большого прироста продолжительности жизни (0)
Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии (3)
Leroy Merlin уходит (1)
Китай не интересуется разговором с президентом США (3)
Европа готова убивать, сколько потребуется (19)
У Путина будет свой Клондайк (0)
Рост и развитие (5)
Похищение активиста профсоюза (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss