Рекорд "Фосагро"

Воздухоплаватели Федор Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре, на аэростате «Фосагро» они преодолели 2 368 километров, тем самым превысив рекорд дальности полета теплового воздушного шара, установленный в 1994 году японскими пилотами.

Кроме того, этот полет стал самым продолжительным из всех совершенных на тепловом аэростате за Полярным кругом.

Меняйло - я увидал знакомую фамилию чиновника, но это не он - это президент Федерации воздухоплавательного спорта РФ.

Теперь, если у вас возникнут вопросы: типа, зачем все это? Зачем компании "Фосагро" самый большой аэростат или зачем нужно было лететь из Мурманской области на Ямал на воздушном шаре, я вам не отвечу.

Ну, пролетели, и молодцы. Если б на аэростате была моя кошка, то она тоже стала б мировой рекордсменкой. А так нет.

А.Б.