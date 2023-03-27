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Московский листок

Маленький бизнес ГИБДД. Или когда суду есть чего стесняться

Опубликовано 27.03.2023 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе

суд закон
Маленький бизнес ГИБДД. Или когда суду есть чего стесняться

21 марта 2023 года автор материала пришел в Бутырский районный суд Москвы сделать репортаж с процесса над Салмоновым Отабеком.

 

Автор материала был вооружён необходимыми документами, редакционным заданием, свидетельством о регистрации газеты и ходатайством о проведении съёмок. Документы не помогли. Приставы остановили его уже на входе. Отметим, что с поста периодически звонили начальству и по итогам разговора то заявляли, что пропустят, то, что не пропустят. Автору материала говорили, что он должен сдать ходатайство и редзадание в канцелярию, но с фотоаппаратом и штативом в канцелярию нельзя. Принять на хранение пугающую технику и пропустить в канцелярию приставы тоже отказались.

 

Защитнику Салмонова Отабека, Дилшод Сайфуллаевич Туйчиеву, обратившемуся по данному поводу в приёмную председателя суда, устно сказали, что снимать можно только оглашение приговора (понятно, что съёмка оглашения приговора уже никому не повредит, всё, что стоит записать и всё, чего стесняется одна из сторон, звучит на процессе малость пораньше). Письменный ответ давать отказались, послали в канцелярию. В канцелярии бумаги принимать отказались, заявив, что сдавать их должен автор материала, которого, напоминаю, не пускали из-за наличия камеры.

 

Почему судьи так стеснительны? Этому есть много причин. К примеру, в данном случае в суде слушался процесс по одному замечательному бизнесу гаишников. Данная схема крутится следующим образом - водителя (трудового мигранта) останавливают, говорят, что он будет оштрафован за незначительное правонарушение. В действительности, ему, пользуясь его недостаточным знанием русского языка, предлагают на подпись документы, в которых он отказывается от медосвидетельствования. Такой отказ фактически равнозначен признанию в езде в пьяном виде.

 

Встаёт вопрос — а как эти водители экзамен по русскому сдавали (что сейчас должно быть по закону), они что, нелегалы? Отмечу, что экзамен по русскому языку требует знания 850 слов. Этого достаточно для того, чтобы с кем-либо объясниться, но не всегда достаточно для правильного понимания юридических документов, да ещё в стрессовой ситуации.

 

Далее проходит суд, о котором человек может и не узнать, и, соответственно, крупный штраф и лишение прав. Далее, если человек остановлен повторно, он может получить крупный штраф за езду без прав. Но это ещё «хороший» вариант. Ведь с ним могут снова провернуть такую же «шутку» — и в этом случае ответственность за езду и без прав, и в пьяном виде будет уже уголовной. Именно под такую раздачу попал Отабек Салмонов.

 

 

В ходе первого задержания ему сказали, что он оштрафован за ремень, в действительности же все шло по схеме описанной выше. Второе задержание началось с ДТП, в ходе которого две машины получили незначительные повреждения. ГИБДД Отабек вызвал сам (странно для человека без прав и пьяного). Впрочем, судя по всему, Отабек на тот момент не знал ни что он пьян, ни что он без прав. Далее его сначала оформил один экипаж ГИБДД, потом передал его другому экипажу. Отметим, что подобная практика, эстафета привлечённых к ответственности между разными экипажами, не является распространенной и не предусмотрена уставом. Особо отметим, что изначально в документах, оформляемых гаишниками второго экипажа, ни ДТП, ни первого экипажа ГИБДД вообще не было, Отабек значился просто как задержанный вторым экипажем.

 

 

Ну, а теперь возник интересный момент. Если учесть задержание первым экипажем, установленное уже во время суда, он, вопреки первоначальным документам и первоначальным показаниям гаишников уже пару часов как не управлял машиной.

 

 

На представленном в суд видео было видно, как Отабек скачала соглашается на освидетельствование, потом без причины отказывается. Можно легко предположить, что он не особо понимает в этот момент, о чём его спрашивают. Переводка во время задержания ему не предоставили, во время следствия и суда предоставляли, но, в основном, язык на котором говорили переводчики был киргизским (только один раз из пяти предоставили переводчика с узбекского). Киргизский язык, конечно, родственный узбекскому, но вот понимать на нём юридические тексты... Как заявил Салмонов на суде — говорящих по-русски я понимаю намного лучше, чем переводчицу (в очередной раз с киргизского).

 

И наконец, на Салмонова после ДТП были оформлены документы по привлечению его и к административной, и к уголовной ответственности. Подобное двойное привлечение противоречит законодательству РФ.

 

В общем, желание не выносить прения по данному делу на широкое обозрение понять вполне можно.

 

Следующее, судебное заседание назначено на 6 апреля на 16-00.

Посмотрим, что ждёт на нём?

 

 

 



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