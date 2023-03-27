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Московский листок

Помощь санитаркам как дискредитация армии

Опубликовано 27.03.2023 автором А Зимбовский РК-ОКП инфо в разделе комментариев 0

суд закон
Помощь санитаркам как дискредитация армии

Как сообщил нашему изданию кузбасский правозащитник Александр Гартман? 25 марта 2023 года профсоюзный активист Олега Тырышкин выпущен из следственного изолятора.

Напоминаем, 24 марта Олег был увезен командой из 8 правоохранителей в неизвестном направлении. Друзья и товарищи Олега обзванивали все силовые ведомства, но никто не признавался, что Тырышкин находится у них.

Как выяснилось после освобождения Олега, в настоящий момент на него составляются бумаги для привлечения и к административной и к уголовной ответственности за экстремизм и дискредитацию армии. Под данное определение, по мнению правоохранителей, подпадают некоторые его комментарии в сети за 2021(!!!) год.

Впрочем? есть основания предполагать, что реальная причина преследования Олега Тарышкина совсем не в сети. Он просто малость помешал спокойной финансовой жизни городских чиновников.

«Он представитель профсоюза медиков "Действие", организатор протеста санитарок города против перевода в уборщицы, он участвовал в судах и вместе с юристом профсоюза восстановили санитарок в должности и на работе, им оплатили вынужденный прогул. Вот ворам и не понравилось!» – комментирует происходящее Александр Гартман.



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