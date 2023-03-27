Лекарство от диабета - всё!

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию популярного препарата от диабета под названием «Оземпик». Семаглутид в его составе входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

В 2021 году Novo Nordisk ввезла в Россию «Оземпика» на 2,24 миллиарда рублей. В 2022 году почти на 2 миллиарда. Несмотря на то что препарат еще доступен в ограниченном количестве аптек, источник, связанный с фармрынком, утверждает, что «Оземпика» больше не осталось на складах.

И как быть? Лекарство действительно жизненно необходимое, и судя по объемам продаж - очень востребованное...

А.Б.