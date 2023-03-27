Лекарство от диабета - всё!

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk прекратила поставки в Россию популярного препарата от диабета под названием «Оземпик». Семаглутид в его составе входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
В 2021 году Novo Nordisk ввезла в Россию «Оземпика» на 2,24 миллиарда рублей. В 2022 году почти на 2 миллиарда. Несмотря на то что препарат еще доступен в ограниченном количестве аптек, источник, связанный с фармрынком, утверждает, что «Оземпика» больше не осталось на складах.
И как быть? Лекарство действительно жизненно необходимое, и судя по объемам продаж - очень востребованное...
А.Б.
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Стоп хохлосран написал 27.03.2023 11:38
трупных пятен! написал 27.03.2023 11:31
Eesi написал 27.03.2023 10:14
До Мурашек под нас р а т ь хочет Х у й л о написал 27.03.2023 10:13
Довести до сведения Володьки Х У ЙЛО, что надобно подписать мирный договор на условиях Украины и жить дальше занимаясь любимым делом, а именно улучшением качества жизни населения России.
Но Х Уйло должен обязательно быть в центре внимания. Это и есть смысл его существования, как тупая молоденькая бабца, крути жопой, пока не покрылась целлюлитой.
Все меньше возможностей покрасоваться, ибо ничего путного не создано за четверть столетия, х у й л о . А лучше и не скажешь.
До Мурашек по днас р а т ь хочет Х у й л о написал 27.03.2023 10:12
Довести до сведения Володьки Х У ЙЛО, что надобно подписать мирный договор на условиях Украины и жить дальше занимаясь любимым делом, а именно улучшением качества жизни населения России.